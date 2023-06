Settimana nera per la Schlein: il Pd crolla nei sondaggi, Meloni trascina in alto FdI

La leadership di Elly Schlein vacilla e il Pd fa segnare ancora il passo nelle rilevazioni tra gli italiani. Fratelli d’Italia oggi si conferma primo partito italiano con il 28,5% (percentuale in aumento dello 0,5 rispetto all’ultima rilevazione dello scorso 25 maggio). Il Pd perde un punto, fermandosi al 20,5%. E’ quanto emerge dal sondaggio Noto per Porta a Porta. In terza posizione si colloca il M5S con una percentuale del 15%, guadagnando un punto. Segue la Lega stabile al 9,5%, così come Forza Italia che rimane al 7%. Resta stabile anche Azione-Italia Viva al 6,5%, mentre Verdi-Sinistra sale al 3,5% (+0,5). Stabili anche Più Europa al 2% e Noi Moderati all’1,5%.

Il Pd in calo, effetto Schlein negativo, bene la Meloni

Non è stata una settimana positiva per il Partito democratico, a giudicare anche da altri sondaggi elettorali: in quello di Swg, pubblicato dal telegiornale di La7, i dem di Elly Schlein hanno perso oltre mezzo punto percentuale negli ultimi sette giorni, riuscendo comunque a mantenersi sopra la quota del 20%. Fratelli d’Italia, però rimane ancora lontano e il Movimento Cinque Stelle (nonostante in leggera flessione questa settimana) potrebbe sempre recuperare. Fratelli d’Italia rimane stabile in prima posizione al 29,1% nell’ultima settimana. Mentre, appunto, il Partito democratico sul secondo gradino del podio scivola dal 21% al 20,4%. Perde consensi anche il Movimento cinque stelle che passa dal 16,3% dello scorso 29 maggio al 16,1% registrato il 5 giugno.

Per quanto riguarda gli altri partiti di maggioranza, anche la Lega nell’ultima settimana subisce una piccolissima flessione, di 0,1 punti percentuali, e si ferma al 9%. Rimbalzo invece per Forza Italia, che passa dal 6,6% al 7%: secondo la Swg, ormai ci sono appena due punti di differenza a separare azzurri di Silvio Berlusconi e il Carroccio di Matteo Salvini, i due principali alleati di Giorgia Meloni al governo.