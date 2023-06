Rula Jebreal, delirio social contro Porro, lui l’annienta in due battute: meglio una querela o l’analista?

Il colpo grosso dell’intervista a Elon Musk che Nicola Porro ha messo a segno – e che l’anfitrione di Quarta Repubblica proporrà lunedì prossimo su Rete 4 – deve aver fatto ribollire il sangue alla pasionaria collega, Rula Jebreal. Una giornalista che ormai ha fatto dell’attacco sconsiderato sferrato via social a colleghi e politici la sua cifra di opinionista. Che poi, opinionista forse non è neppure la definizione giusta. Più che pareri e commenti argomentati, infatti, la bella Rula si mostra sempre più spesso cedere al sensazionalismo dei j’accuse che cavalca online. Alla tentazione dell’infierire fustigando, più che indulgere sulla notizia che vorrebbe commentare.

Delirio social di Rula Jebreal sull’incontro-intervista tra Porro e Elon Musk

E così, a quell’incontro tra Mister Tesla e Nicola Porro davanti a due bibite rinfrescanti – documentato da Elon Musk sui social – la giornalista palestinese con cittadinanza israeliana e italiana ha dato in escandescenze. Non ha retto: e ha voluto dire la sua su quelle immagini – e a quello a cui secondo lei rimandavano – con un cinguettio stonato. Un verboso commento che, ancora una volta, risuona nell’etere come un delirio incontrollato. E infatti, partendo dalla foto incriminata, la Jebreal lancia in resta ripertica sui suoi profili social la foto di Porro e Musk faccia a faccia, per arrivare a definire il conduttore Mediaset «un propagandista di estrema destra».

Un attacco che voleva essere sanguinoso ma che risulta parodistico

Un’etichetta appiccicata addosso all’incolpevole Porro, anticipata dal paragone che Rula Jebreal improvvisa per il malcapitato di turno al centro delle invettive online: quello tra il padrone di casa di Quarta Repubblica e l’ex conduttore di Fox News, Tuckler Carlson: noto sostenitore dell’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Ce ne sarebbe già abbastanza per rendere incommentabile l’intera vicenda social e il guazzabuglio che ne è seguito, con tanto di utenti pronti a fustigare il fustigatore. Se non fosse che la poliglotta Rula non si accontenta di quanto vergato nei pochi caratteri che Twitter consente. E così, non ancora paga, incalza e aggiunge che Porro sarebbe una celebrità «per i suoi feroci attacchi contro chiunque critichi Giorgia Meloni. E per aver ospitato teorie del complotto anti-vax e pro-Putin».

La replica di Porro che asfalta Rula Jebreal con due domande e un’affermazione

Brevi cenni sull’universo e un delirio nei cui meandri non ha voluto addentrarsi neppure lo stesso Porro. Il quale, nel calare un pietoso velo sull’accaduto, ha commentato con poche, ma esaustive parole: «Ma secondo voi, se un’ignorante scrive tutte queste falsità, merita di essere querelata? O è meglio consigliarle un buon analista? Rula Jebreal e ho detto tutto». Due interrogativi e un’affermazione: pochi caratteri, che sono bastati al giornalista Mediaset per replicare e zittire la collega e asfaltare la sua intemerata sul web.