Putin alza la tensione, Zakharova apre spiragli alle iniziative di pace: «Ci sono idee buone»

Da una parte c’è Putin, che continua ad alzare la tensione nel conflitto dell’Ucraina, Dall’altra ci sono i suoi fedeli che cercano di lavorare a una trattativa. Il presidente russo fa il duro («possiamo colpire qualsiasi edificio nel centro di Kiev»). E si scaglia contro Zelensky («è una vergogna per il popolo ebraico»). Nel contempo, uno spiraglio lo lascia la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova. All’agenzia di stampa russa Tass, infatti, ha affermato che iniziative di pace per porre fine al conflitto in Ucraina proposte da vari Paesi contengono idee che potrebbero funzionare. Ad esempio, l’iniziativa cinese.

Zakharova: grati a chi parla di pace

«Ribadisco che siamo grati a tutti i Paesi, a tutti gli Stati e a tutte le figure pubbliche», ha detto la Zakharova. Siamo grati, ha aggiunto, «a tutti coloro che parlano di pace, di una soluzione (pacifica) e che vogliono rendersi utili». E «ci sono idee interessanti che possono funzionare».

Ma insiste sulle accuse a Kiev

Poi però torna ad addossare le colpe all’Ucraina. Il problema, ha accusato Zakharova, è che queste iniziative vengono bloccate «dal regime di Kiev. Tutto questo è stato bloccato dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky perché è questo il concetto che è stato definito a Washington. Washington segue il principio di “uccidere quanti più russi possibile”. Un concetto che è stato espresso da importanti rappresentanti dell’establishment politico Usa, George Bush e Lindsey Graham compresi».