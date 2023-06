“Pizzino” a Mosca: 15 paesi Nato simulano la terza guerra mondiale. Lunedi scatta “Air Defender 23”

Lunedì prende il via la più grande esercitazione della Nato, la ‘Air Defender 23’,che vedrà la partecipazione di 250 aerei militari provenienti da 25 Paesi esercitarsi nello spazio aereo tedesco. L’obiettivo è quello di prepararsi a un conflitto in Europa. All’esercitazione militare difensiva, che si terrà dal 12 al 23 giugno, parteciperanno anche Stati Uniti, Germania e Turchia. “Le forze di 25 nazioni sono pronte a lanciare questa esercitazione militare lunedì”, ha affermato il capo dell’aeronautica tedesca, il tenente generale Ingo Gerhartz, nel corso di una conferenza stampa. Gli Stati Uniti hanno inviato oltre 100 aerei e duemila militari in Germania per l’esercitazione.

La Nato si esercita, “Air Defender 23” è anche un messaggio a Mosca

Le manovre vengono eseguite secondo il principio “allenati mentre combatti“. Aree operative, tattiche, logistica: tutto dovrebbe essere il più realistico possibile, nello spazio aereo della Germania. Gli osservatori definiscono, in sintesi, l’esercitazione Nato è come una simulazione della terza guerra mondiale.

Amy Gutmann, ambasciatrice Usa in Germania, ammette di voler inviare un messaggio a Mosca e dichiara che l’operazione, denominata Air Defender 23, era programmata da anni, ma la Russia invadendo l’Ucraina l’ha resa più urgente.

“Si tratta di un’esercitazione assolutamente impressionante per chiunque la guardi e dimostrerà senza ombra di dubbio l’agilità e la rapidità della nostra forza alleata. Sarei piuttosto sorpresa se un qualsiasi leader mondiale non prendesse nota di ciò che questo dimostra in termini di spirito di questa alleanza, e di forza di questa alleanza. E questo include il signor Putin” , conclude Amy Gutmann.