Ora Soumahoro vuole una Commissione d’inchiesta sull’accoglienza: “I migranti vanno tutelati”

In occasione della Giornata mondiale del rifugiato, il deputato Aboubakar Soumahoro ha deciso di presentare una proposta di legge per l’istituzione di una Commissione parlamentare d’inchiesta sul sistema dell’accoglienza dei migranti. A darne notizia è stato lo stesso parlamentare ex Avs, poi passato al gruppo misto dopo lo scandalo che ha travolto le cooperative della sua famiglia, impegnate proprio nel settore dell’accoglienza. Una circostanza che suscita una certa curiosità rispetto all’iniziativa.

Soumahoro chiede una Commissione d’inchiesta sul sistema dell’accoglienza

“Ho depositato una proposta di legge per istituire una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema di accoglienza dei cittadini provenienti da Paesi terzi, richiedenti asilo e/o titolari di protezione internazionale. L’ho fatto in questa giornata per mettere, ancora una volta, al centro il valore della vita umana. Soprattutto quelle vite che la ‘fortezza Europa’ ritiene sacrificabili in nome della protezione delle frontiere e dell’inesistente ‘razza superiore’”, ha detto Soumahoro, ricordando che “se approvata la Commissione d’inchiesta svolgerà ricerche e indagini sul sistema di accoglienza su tutto il territorio italiano, con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell’autorità giudiziaria come prevede l’articolo 82 della Costituzione, al fine di comprendere con rigore metodologico eventuali criticità e di indicare possibili miglioramenti”.

Il dito puntato contro la legge Minniti e i decreti Sicurezza

“Queste indagini della Commissione saranno anche occasione per verificare l’impatto che le leggi approvate nel nostro Paese negli ultimi anni, come ad esempio la legge Minniti e i vari decreti Sicurezza, hanno avuto sul sistema di accoglienza”, ha aggiunto il deputato, sottolineando che “essere costretti a scappare verso l’ignoto, lasciando la propria terra e i propri affetti, è un dramma che segna per sempre la vita di un rifugiato. Per questo, chi fugge da guerre o persecuzioni deve essere tutelato e assistito da un sistema solido ed efficiente”.

La Commissione indagherà anche sul sistema delle coop dell’accoglienza?

Non è del tutto chiaro, dunque, dalle parole di Soumahoro se la Commissione indagherà anche nel dettaglio ciò che avviene poi concretamente all’interno di quel vasto mondo delle cooperative che ruota intorno al sistema dell’accoglienza e che, in molti casi, ne ha fatto un business piuttosto redditizio, anche a discapito degli stessi accolti. Eppure proprio questo aspetto merita una costante attenzione, come dimostrato proprio dallo scandalo che ha travolto Soumahoro e la sua famiglia.