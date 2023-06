Nella Sirenetta c’è anche un pornoattore gay: nuove polemiche sull’ultimo film della Disney

La Disney ha assunto “per sbaglio” un pornoattore nel film La Sirenetta, tuttora nelle sale. Lo riferiscono alcuni quotidiani britannici e la notizia è stata ripresa anche dalla Nbc. Il 24enne italiano Stefano Tomadini, che è stato anche concorrente di Temptation Island, interpreta uno dei tritoni del Re del mare. Tuttavia, secondo The Sun, ha recitato anche come attore di film per adulti a contenuto gay.

Il pornoattore nella Sirenetta imbarazza la Disney

Secondo la ricostruzione dei giornalisti anglosassoni, la Disney aveva deciso di assumere modelli maschili con un fisico prestante e sexy per incarnare i “tritoni”, gli uomini pesce del regno di Atlantica. I responsabili del casting avevano quindi pensato che ciò avrebbe attirato l’attenzione del pubblico adulto, pur mantenendo un tono appropriato per un film rivolto ai bambini. Non avevano immaginato però che tra i tritoni della Sirenetta finisse anche un pornattore.

“Stefano Tomadini ha recitato in tre film hard gay”

Una fonte interna alla casa di produzione ha detto al quotidiano The Sun: «Non avevamo idea dei video audaci di Stefano e, dato che “La sirenetta” è il grande successo estivo per bambini, è un po’ imbarazzante per la Disney». Con un nome diverso, secondo il Daily Mail, «Stefano Tomadini è apparso in tre video porno come Dante Ferrari: per le sue performance è stato pagato tra le 800 e le 1000 sterline».

Sirenetta di colore anche nella imminente serie a cartoni animati

Non è l’ultimo problema per la Disney: il remake della Sirenetta non ha ancora raggiunto i 500 milioni di dollari d’incasso nel mondo. Cifre mostruose, ma che per i parametri del colosso dell’animazione per bambini, è quasi un flop.

La Disney ha tuttavia annunciato una nuova serie animata per bambini basata sul film del 1989 “La sirenetta”, che vedrà ancora una volta protagonista una Ariel di colore, come nell’adattamento uscito nelle sale il mese scorso. Intitolata Disney Junior Ariel, la serie musicale per bambini è attualmente in fase di produzione e uscirà l’anno prossimo. Segue le avventure subacquee di Ariel, una principessa sirena di 8 anni, e dei suoi amici (tra cui Polochon) mentre viaggiano ai quattro angoli del regno fiabesco di Atlantica, ispirato ai Caraibi.