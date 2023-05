Ecco la Sirenetta che pare scritta da Boldrini e Soumahoro: eliminate le parti “sessiste” (video)

Da oggi anche i bambini italiani potranno “ammirare” al cinema la nuova versione Disney de La Sirenetta. Ridotta ai minimi termini l’essenza della favola di Hans Cristian Andersen, la nuova versione, secondo le anticipazioni pare più che altro scritta dal tandem Soumahoro Boldrini.

Come già anticipato da tempo con i trailer in uscita, la più clamorosa novità di questa versione è la protagonista. La sirenetta danese, a cui è dedicata anche la celeberrima statua a Copenaghen, è impersonificata dalla giovane attrice e cantante afroamericana Halle Bailey. Tanto brava quanto spiazzante: per fedeltà al copione le hanno lasciato almeno i capelli rossi. Inutile dire che il paragone non regge anche ricordando l’ultima memorabile sirena cinematografica in carne ed ossa: Daryl Hanna in “Splash, una sirena a Manhattan”. E chi ne fa una questione razziale si faccia vedere da uno bravo.

Il bacio del cartone animato della Sirenetta era “politicamente scorretto”

Non potevano mancare, in ossequio alla cultura “politicamente corretta” che ha stravolto completamente ogni dibattito culturale, anche lo stravolgimento delle canzoni originali del film a cartone animati del 1989.

“Abbiamo cambiato alcuni testi di Baciala perché la gente è diventata più sensibile all’idea che il principe Eric possa, in qualche modo, baciare Ariel con la forza” ha spiegato Alan Menken, che ha riscritto le musiche. In “Baciala”, quindi, come ricorda il sito Badtaste sono state fatte delle piccole modifiche per sottolineare il consenso di Ariel. Tolto quindi, per la gioia del pensiero unico boldriniano, ogni riferimento al fatto che Ariel sia in qualche modo costretta a baciare il principe. È stato infatti rimosso anche il contratto firmato con Ursula (un espediente visto come troppo coercitivo) ed è stato aggiunto un incantesimo di memoria. Un modo per far risultare il “bacio del vero amore” come a tutti gli effetti spontaneo.

Ron DeSantis ha tolto i finanziamenti alla Disney

Tutta questa melassa politicamente corretta e al passo coi tempi e le sensibilità nuove avrà il riscontro del pubblico? Gli incassi saranno gli unici giudici della politica della Disney, sempre più indirizzata al pensiero woke, come denunciato da tempo dal governatore della Florida, Ron DeSantis, che ha anche tolto le agevolazioni fiscali delle quali godeva il colosso dell’intrattenimento per l’infanzia.

Mahmood darà la voce al gambero Sebastian

Nel cast della Sirenetta anche Jonah Hauer-King (principe Eric), Javier Bardem (Re Tritone), Melissa McCarthy (Ursula). Per la versione italiana il cantante Mahmood darà la voce al gambero Sebastian. Inoltre, l’Italia è coinvolta indirettamente nella realizzazione: una delle location è stata infatti proprio la Sardegna. In tante scombiccherate variazioni, almeno una novità da apprezzare senza se e senza ma.