Ma quale maturità sovranista, la citazione di Chabod era buona. Cazzullo difende le tracce dei temi

Maturità, le tracce non erano così male. Lo scrive Aldo Cazzullo in un commento su Corriere.it. E replica anche alla tentazione di chi vuole per forza vedere nei temi assegnati alla prima prova scritta il “marchio” del governo di destra “sovranista”.

Federico Chabod – osserva Cazzullo – non va confuso con FdI. “E in ogni caso – aggiunge – l’idea di nazione, nel pensiero di Chabod, non può essere separata dalla libertà e dall’umanità; e questo la rende incompatibile con i totalitarismi. Gli studenti hanno già abbastanza pressioni; non carichiamoli anche di quelle politiche”.

“La traccia che prende spunto dal fondamentale testo di Federico Chabod pone allo studente interrogativi su un tema difficilissimo e al tempo stesso attualissimo”: la vede così il costituzionalista Giovanni Guzzetta, professore di Diritto pubblico presso l’Università di Roma ‘Tor Vergata’.

“Il concetto di Nazione – dice all’Adnkronos – come dimostra il testo, non è un concetto statico, ma dinamico. Ciò perché esso è collegato al concetto di comunità politica che è alla base delle istituzioni, innanzitutto lo stato, intorno alle quali si organizza da secoli la vita pubblica e l’organizzazione del potere e dell’autorità.

Secondo Guzzetta, “parlare oggi di Nazione, che è espressamente citata nella Costituzione e che pertanto non può essere considerata una forzatura politica, è una sfida per due motivi. Il primo è che non è possibile una comunità politica senza quegli elementi identitari che cementano l’appartenenza, legittimano le decisione, fondano l’unità politica su cui si struttura la sovranità dello stato”. Il secondo, è che “allo stesso tempo la Nazione si colloca sempre di più in un contesto storico in cui agiscono più livelli di governo rispetto ai quali la singola nazione è solo uno degli attori, che si confronta con sovranità e poteri di altri enti (stati, organizzazioni internazionali, organizzazioni di aree regionali nel contesto del diritto internazionale)”.