Lukashenko: ho dato ordine all’esercito di essere pronto a combattere, più forti delle minacce occidentali

Con una preoccupante dichiarazione dai toni bellicisti che lascia intravedere un rischio di escalation della guerra russo-ucraina, il presidente bielorusso Alexander Lukashenko ha detto, nel corso di un incontro con i vertici della sicurezza, di aver dato al suo esercito “l’ordine di essere pronto a combattere” dopo la rivolta armata guidata dal gruppo Wagner verso Mosca.

“Ho dato tutti gli ordini necessari per portare l’esercito alla piena prontezza al combattimento – ha avvertito il leader bielorusso. – Dobbiamo essere più forti delle minacce che incombono sulla nostra terra. E le minacce arrivano di nuovo dall’Occidente“.

Lukashenko, che è uno dei più fraterni alleati di Putin e che si è offerto di “ospitare” il capo del gruppo Wagner, Prigozhin dopo che questi ha rinunciato a marciare su Mosca quando oramai era a 200 chilometri dalla capitale russa, ha ammonito dicendo che se è vero che “la minaccia dell’Occidente incombe sulla Bielorussia” è altrettanto vero che Minsk “ha le capacità tecniche per affrontarla”.

Il leader bielorusso ha anche rivelato che mentre la Wagner marciava verso Mosca “l’opposizione bielorussa era già pronta ad attuare lo scenario di una ribellione armata” ma “c’è stata una falsa partenza”.

“Non lo nascondo – ammette Alexander Lukashenko – è stato doloroso assistere agli eventi che sono successi nel sud della Russia. Non solo per me, molti dei nostri cittadini li hanno presi a cuore perché la Patria è una”.

Nel suo primo discorso dopo la rivolta armata organizzata dal gruppo Wagner in Russia, il presidente della Bielorussia ha sottolineato che “la nostra generazione sta affrontando una prova di forza” e “dobbiamo essere più forti della minaccia che di nuovo aleggia come un’ombra sulla nostra terra”.

“Una vita pacifica è il risultato di un lavoro quotidiano che non è sempre visibile, ma richiede enormi sforzi”, ha aggiunto Lukashenko incontrando i vertici delle forze della sicurezza di Minsk, che hanno la “massima responsabilità per il futuro del paese, per il mantenimento della pace sulla nostra terra e la sicurezza del popolo bielorusso”.

Perché “i bielorussi di oggi sono stati fortunati a nascere e vivere sotto un cielo pacifico. Tuttavia, i militari come noi, sanno bene che una vita pacifica è il risultato di un duro lavoro quotidiano”.

Lukashenko ha detto che “abbiamo una missione per salvare il mondo conquistato da milioni di eroi, i nostri padri e nonni. Questo significa solo una cosa: dobbiamo essere più forti della minaccia che di nuovo alleggia come ombra sulla nostra terra. E ancora dall’Occidente. Come potete vedere, la Storia si ripete. Parlando di forza, penso alle capacità tecniche”.