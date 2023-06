Le email di Libero e Virgilio di nuovo fuori uso. L’azienda: “Non è un down, ma manutenzione”

Nuovi problemi per chi ha un account di posta elettronica Libero o Virgilio: stamattina entrambi i servizi risultano inaccessibili. Sulla pagina del login si legge che “stiamo effettuando un intervento di manutenzione evolutiva. Ci scusiamo per il momentaneo disagio e ti invitiamo a riprovare più tardi”. Gli utenti che si servono di Libero e Virgilio sono circa 9 milioni.

Le email Libero e Virgilio fuori uso dal primo mattino

Su Downdetector, un sito specializzato nel “monitoraggio in tempo reale dei problemi e dei periodi di inattività”, il picco di segnalazioni su disservizi di Libero e Virgilio inizia verso le 7 del mattino, per raggiungere l’apice intorno alle 11. Attualmente, alle 12.45 circa, i due provider restano ancora inaccessibili.

L’azienda parla di un intervento di manutenzione, non di down

Secondo quanto riportato da Repubblica, Italian Tech ha contattato la società cui fanno capo i due servizi di email, Italiaonline, e avrebbe ricevuto una smentita sul fatto che si tratti di un down. Dunque, l’azienda ha confermato la versione della “manutenzione” indicata nel messaggio sulla pagina del login e ha aggiunto l’intervento “riguardava le caselle di posta e i servizi collegati, come cambio e recupero password, area personale Account” e che “i tecnici sono al lavoro per riportare tutti i servizi alla consueta funzionalità”. “Tutti i servizi saranno ripristinati nel più breve tempo possibile”, ha assicurato Italiaonline.

Il precedente di gennaio: diversi giorni di blocco

Esiste però un precedente che suscita qualche preoccupazione: a gennaio di quest’anno gli account Libero e Virgilio restarono bloccati per diversi giorni, in un crescendo di disagio per chi se ne serviva. Anche in quel caso fra i vari messaggi che si susseguirono sulle home l’azienda parlò di soluzione il più rapida possibile.