La pornostar Stormy Daniels fa la turista in Italia. Il sospetto dei supporter di Trump: chi paga la vacanza?

Amalfi, Venezia, Firenze, Pompei, Civita Bagnoregio, Roma: la pornostar Stormy Daniels sta girando l’Italia (in questi giorni è nella Capitale) in vacanza con il marito. Scatti da turista che scatenano commenti politici tra i follower americani. Non a caso, sulla pagina Instagram dell’attrice hard appaiono ironie feroci e allusioni maliziose dei sostenitori di Trump. “Chi ti ha pagato la vacanza?”.

La domanda rimbalza tra i sostenitori repubblicani che vedono Stormy Daniels come una delle “marionette” della campagna giudiziaria e di stampa, organizzata dal partito di Biden. Da parte sua, Stormy Daniels si guarda bene dal commentare: immagini caste su Instagram con pubblicità all’Italia, che farebbero felici il nostro ente di promozione turistica. “Il miglior posto dove stare sulla Terra”, scrive l’attrice hard in uno scatto da Civita di Bagnoregio. Per i contenuti a luci rosse, rimanda i follower alla piattaforma Onlyfans dove promette di scatenarsi con il marito.

La prosperosa modella americana, all’anagrafe Stephanie Clifford, rappresenta la principale causa dei guai giudiziari di Donald Trump. Il processo contro l’ex presidente americano è stato fissato a New York per il 25 marzo 2024, quando sarà nel pieno la corsa alle primarie repubblicane per le presidenziali. L’ex presidente Usa, che si è sempre dichiarato innocente, deve rispondere di 34 imputazioni di frode fiscale per le modalità di un pagamento di 130mila dollari, durante la campagna elettorale del 2016, a Stormy Daniels, perché tacesse sulla loro relazione.

Stormy Daniels e le Vacanze romane: trumpisti scatenati

Sulla vicenda, Trump non può neanche intervenire dando dettagli sui Social. Accogliendo una richiesta dell’accusa, il giudice Juan Merchan ha infatti emesso un “ordine protettivo” che gli impedisce di condividere o postare sulle piattaforme online le informazioni ricevute dalla sua difesa durante la ‘discovery’ delle prove. Il pubblico ministero Alvin Bragg aveva motivato la sua istanza con le minacce rivolte dal tycoon a lui e ai testimoni. L’avvocato di Trump invece si era opposto sostenendo che un provvedimento del genere viola i suoi diritti previsti dal primo emendamento mentre corre per la Casa Bianca.

Nella tappa romana arriverà l’ospitata televisiva?

Da parte sua, Stormy Daniels continua la vita da turista in Italia: secondo alcuni giornali italiani sarebbe anche in procinto di girare un film hard proprio nel nostro Paese. Su Instagram, alle ironie degli elettori trumpisi, si alternano gli elogi dei fan democratici: “Sei il mio mito!”, scrive qualche utente. E il riferimento è ancora una volta al suo ruolo anti-trumpiano. Basta una pagina social di una pornostar per fotografare la situazione politica negli Usa. Un’America divisa in due, come quel tragico 6 gennaio 2021 a Capitol Hill.