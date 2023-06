La dieta del gelato è un potente antistress ma la carenza di proteine non fa bene alla salute

La dieta del gelato, vantaggi e rischi. Con l’arrivo del caldo il gelato diventa protagonista dei pasti. Ma da semplice dessert sta scalando le preferenze e sempre più spesso diventa l’opzione, unica, per il pranzo.

Il parere dei nutrizionisti

Di questo parlano all’Adnkronos Salute l’immunologo Mauro Minelli, docente di dietetica e le biologhe nutrizioniste Dominga Maio e Ilaria Vergallo. Una dieta bilanciata può prevedere un pasto ogni tanto con un gelato ma senza esagerare perché il gelato è povero di proteine e di fibre.

Il gelato stimola la serotonina

“L’estate è alle porte e, con il caldo che avanza, è difficile resistere al sapore dolce e fresco del gelato. Ma alla domanda se sia giusto o meno utilizzarlo come sostituto del pasto”, per Minelli “una pausa di riflessione si impone. Sono scientificamente accertate le sue potenzialità di stimolare la produzione di serotonina. Della cui capacità di contrastare l’aggressività, l’impulsività, lo stress e la fatica siamo tutti sufficientemente edotti”.

Il gelato apporta calcio e fosforo

In ragione della sua ricca composizione, inoltre, il gelato, “se consumato consapevolmente – spiega Maio – è anche in grado di apportare calcio e fosforo, vitamine e poi acqua. Così contribuendo, tanto più nei mesi estivi, ad una corretta integrazione di nutrienti e ad una opportuna idratazione. Dunque, interpretato in questo modo, il gelato risulta essere alimento energizzante. Fruibile, con le dovute attenzioni, da bambini e anziani e certamente da chi pratica sport”.