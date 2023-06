Giro della Svizzera tragico: Gino Mader muore in un burrone. Aveva vinto una tappa al Giro d’Italia (video)

“È con profonda tristezza e con il cuore pesante che dobbiamo annunciare la scomparsa di Gino Mader. Oggi, a seguito di un gravissimo incidente durante la quinta tappa del Giro di Svizzera, Gino ha perso la sua battaglia per riprendersi dalle gravi ferite riportate. Tutta la nostra squadra è devastata da questo tragico incidente e i nostri pensieri e le nostre preghiere sono con la famiglia e i cari di Gino in questo momento incredibilmente difficile”. Con questa nota il team Bahrain Victorious ha reso nota la scomparsa del ciclista svizzero, 26enne.

“Gino Maden non ce l’ha fatta”

“A seguito dell’incidente ad alta velocità avvenuto durante la discesa finale della tappa di giovedì – si legge nella nota – il 26enne è stato rianimato sul posto dal personale medico che ha anche eseguito la rianimazione cardiopolmonare, prima di essere trasportato in aereo in ospedale. Nonostante i migliori sforzi del fenomenale staff dell’ospedale di Coira, Gino non ce l’ha fatta a superare questa, la sua ultima e più grande sfida, e alle 11:30 abbiamo salutato una delle luci splendenti della nostra squadra. Gino Mader è stato un atleta straordinario, un esempio di determinazione, un membro prezioso della nostra squadra e di tutta la comunità ciclistica. Il suo talento, la dedizione e la passione per lo sport ci hanno ispirato tutti”, prosegue il Team.

La polizia elvetica ha aperto un fascicolo sull’incidente mortale

Le sue condizioni erano apparse subito gravi, visto che era stato rianimato sul posto e poi trasportato dalla Rega al nosocomio della capitale grigionese. Nello stesso punto è caduto pure lo statunitense Magnus Sheffield, che se l’è cavata con qualche escoriazione e una commozione cerebrale. La polizia del Canton Grigioni nel frattempo ha aperto un’inchiesta, chiedendo a eventuali testimoni di farsi avanti.

Gino Mader nel 2021 vinto una tappa del Giro d’Italia

Gino Mader era uno dei ciclisti più promettenti del panorama svizzero. In carriera aveva già ottenuto tre vittorie, due delle quali prestigiose: nel 2021 si era dapprima imposto nella 6a tappa del Giro d’italia ad Ascoli Piceno il 13 maggio, poi un mese esatto dopo aveva fatto sua l’ottava e ultima frazione del Giro della Svizzera ad Andermatt.