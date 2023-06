Giovedì a Roma il convegno “Il vincolo europeo in espansione”: riflettori su Mes, Pnrr e transizione verde

Giovedì 22 giugno, alle ore 9.30, presso la Sala del Consiglio della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Roma, (Via de’ Burrò 147), si svolgerà il convegno “Il vincolo europeo in espansione. Riforme della governance dell’eurozona e del Mes nel contesto di Pnrr, transizione verde e politiche deflattive”, promosso dall’Osservatorio per l’analisi istituzionale dell’economia internazionale, della moneta e delle politiche industriali, il nuovo centro studi diretto da Luciano Barra Caracciolo (giurista e saggista, Presidente di sezione del Consiglio di Stato) e da Cesare Pozzi (Professore ordinario di economia applicata presso l’Università Luiss).

Al convegno, introdotto dal Presidente della C.C.I.A.A. di Roma Lorenzo Tagliavanti, interverranno il senatore Antonio Misiani (responsabile economico del PD), l’onorevole Marco Zanni (Lega, Capogruppo di Identità e Democrazia al Parlamento europeo), Pasquale Tridico (Movimento 5 Stelle) e l’onorevole Giangiacomo Calovini (Capogruppo FDI in Commissione esteri della Camera dei deputati). Modererà il dibattito il giornalista Martino Cervo (La Verità).

Un incontro che, come recita già nel titolo, punterà i riflettori sulle “Riforme della governance dell’eurozona e del Mes”, collocando interventi e disamina del dibattito nel contesto di PNRR, transizione verde e politiche deflattive. Infatti, come spiega l’Ufficio Stampa dell’”Osservatorio A.Ist.Eco”, «alla vigilia del dibattito parlamentare sulla ratifica della riforma del Mes previsto per il 30 giugno, il convegno mira a chiarire i più rilevanti aspetti economici e giuridici delle riforme di livello europeo che coinvolgono l’Italia come appartenente all’unione monetaria e a quella bancaria».

Non solo. Come prosegue la nota degli organizzatori del Convegno, «in particolare, si cercherà di porre in luce gli effetti della riforma del Mes sulla gestione del debito pubblico e sulla complessiva disciplina dell’Unione bancaria. Al contempo, si cercherà di evidenziare il filo conduttore che unisce la riforma del Mes a quella della governance economica dell’Unione e, più specificamente, dell’euro-area». Per Info: cell: 347.9344520. Mail: osservatorio.aisteco@gmail.com.