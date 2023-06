Di Maio debutta da inviato Ue per il Golfo e fa il primo tweet in arabo: scattano le “pernacchie” social

C’è anche il nuovo inviato Ue nel Golfo Persico, Luigi Di Maio, al tradizionale ricevimento per la Festa della Repubblica in corso nei giardini del Quirinale. L’ex ministro degli Esteri è arrivato da solo e si è intrattenuto con alcuni degli altri ospiti.

Come al primo giorno di scuola, l’ex grillino ha anche affrontato i Social, che aveva abbandonato dopo la clamorosa debacle elettorale con il suo partito fondato con Tabacci. «Primo giorno in carica come rappresentante speciale per l’Ue nel Golfo» ha esordito oggi su Twitter con un nuovo profilo. Per l’occasione i suoi “cinguettii” sono riportati anche in arabo, scelta d’obbligo visto il ruolo. Proprio lui che aveva grossi problemi anche solo con l’italiano, in particolare con il congiuntivo.

«Pronto e pienamente occupato a impegnarmi con gli Stati membri, le istituzioni dell’Ue e ciascuno dei nostri partner nella regione – ha scritto l’ex leader M5S e vicepremier dal profilo @EUSR_Gulf -. C’è così tanto in gioco e così tanto da fare, attraverso un dialogo sincero e di rispetto reciproco. Per la nostra sicurezza e prosperità condivise».

Come hanno reagito i social? Male, malissimo.

«Hai usato Google translate?», chiede un utente.

«Mettiti scuorno», ironizza un altro in dialetto campano per farsi capire meglio dallo statista di Pomigliano d’Arco. Gli altri commenti sono dello stesso tenore. Eccone alcuni dei più riferibili.

«Rappresenti solo i venditori di bibite del Maradona».

«Ora ho capito cosa significasse “ Abbiamo abolito la povertà»

«Vedi un po’…prendi lo 0,6 % e te promuovono direttore generale»

«Un po’ di vergogna la riesci a provare?

«Non sai parlare italiano e scrivi in inglese?

Ah, i miracoli della politica…

La speranza è che ci resti, nel golfo, bibitaro».

Ma il più emblematico è questo: «Ho letto tutti i commenti, non uno, dico uno, che sia benevoli e di complimenti. Fossi al posto Di Maio e grazie a Dio non ci sono, mi vergognerei di apparire sui social, sparire. Invece lui oggi riappare su tutti i social».

Per dirla in poche parole, non è stato propriamente un successo. Di Maio più che “inviato”, ce lo hanno mandato.