De Benedetti sputa altro veleno sulla Meloni e fa il gufo: “Quella faccetta andrà a sbattere” (video)

Carlo De Benedetti, 88 anni, tessera numero 1 del Pd, residenza a Saint Moritz, torna a fare il tifo da curva contro il centrodestra (e contro l’Italia), tra insulti e profezie «C’è una banda di incompetenti che ci governa», ha detto nel corso di un dibattito pubblico, prendendo di mira i ministri Lollobrigida e Valditara. Per poi auspicare di «non vedere più quella faccetta per i corridoi di Palazzo Chigi».

Dal palco del 12esimo Festival della tv a Dogliani (Cuneo), l’editore del Domani, è tornato a sputare veleno contro Giorgia Meloni e contro il governo. «L’impreparazione di questa banda di incompetenti che ci governa, non faccio singoli nomi, tanto sono tutti uguali – sentenzia l’ex editore del Gruppo Espresso – Se pensiamo al ministtro dell’Agricoltura che parla di etnia, il ministro della Scuola, Valditara che dice delle cose imbarazzanti. Tanto è prevedibile quanto dura».

A questo punto, l’Ingegnere sale sul trespolo. «Ora dirò una cosa che scandalizzerà lei e chi ci sta a sentire: io sono convinto che Meloni andrà a sbattere. Andrà a sbattere sull’Europa, perché non è in grado di tenere il passo. È un problema di capacità, di essere adatto al ruolo. Un primo ministro che associa la parola stato alla parola pizzo, non è in grado di governare, non è solo un’indecenza, è un’incapacità».

E ancora. «Questa compagnia di giro che ci governo non è in grado di tenere il passo con l’Europa. Io lo dico con dispiacere, perché al di là di essere una persona tendenzialmente di sinistra, io ci tengo all’Italia. Sono un ammiratore dell’Italia. Il pensare di andare a sbattere mi toglie la soddisfazione di non vedere più quella faccetta lì per i corridoi di Palazzo Chigi».

De Benedetti non riesce a parlare bene della Schlein: “È presto per giudicarla”

Lo stesso trattamento non è stato invece riservato a Elly Schlein, che non ha potuto ovviamente elogiare, visto l’esordio disastroso da segretaria Pd. In questo caso, De Benedetti ha parlato come un tenero nonnino che difende la nipote scapestrata: «Io ero per Schlein, pensavo che fosse più adatta a un cambiamento radicale. Non è ancora il momento per giudicarla». Per capire la neutralità di De Benedetti: gufo con i nemici, talpa con gli amici.