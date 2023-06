Crisi demografica, priorità per gli italiani. Sondaggio, dibattito e un sito dedicato da Adnkronos

Italiani sempre più consapevoli e preoccupati della crisi demografica che, ormai da qualche anno, sta erodendo le risorse sociali ed economiche del Paese. A confermarlo è un sondaggio effettuato da EMG Different e realizzato in concomitanza con “Demografica: Popolazione, persone, natalità’”, evento organizzato nell’ambito delle celebrazioni del 60esimo anniversario di Adnkronos, con la partecipazione di rappresentanti delle istituzioni, del Governo, di Enti pubblici e aziende.

Crisi demografica, dibattito e sito di Adnkronos

I risultati dell’indagine, che ha coinvolto un campione di circa 1500 persone, è oggetto del dibattito pubblico organizzato da Adnkronos, offrendo un contributo utile alla discussione sulle soluzioni politiche da adottare per fronteggiare il problema. L’evento, infatti, offre la sponda -istituzionale e informativa – per analizzare il problema da ogni angolatura, ma si pone anche come cassa di risonanza di bisogni e proposte che arrivano direttamente dai cittadini.

La ricerca di EMG Different mette in evidenza fin da subito, infatti, che 8 italiani su 10 del campione intervistato sono bene informati sulle implicazioni sociali, economiche e culturali della crisi demografica. Sulle cause, ciò che prevale è la precarietà delle condizioni economiche delle famiglie, delle donne, dei giovani: per il 37% è l’aumento del costo della vita a frenare i progetti di “mettere su famiglia”, per il 35% è la precarietà del lavoro, ma pesano anche le basse retribuzioni (29%) e la carenza di servizi per i figli (28%). Condizioni che, giocoforza, fanno spostare sempre più avanti la decisione di fare figli, quando non portano ad una vera rinuncia, sofferta ma consapevole.

La priorità degli italiani e fare figli

Il sondaggio esplora anche le tante proposte di soluzioni e interventi che i cittadini – in verità da tempo – hanno posto all’attenzione dei decisori politici. Su un punto la maggioranza degli intervistati, l’82%, è unanime: non si può più aspettare, è in gioco il futuro prossimo del Paese. Si chiede a gran voce l’incremento delle strutture pubbliche per la prima infanzia (35, maggiori aiuti economici per famiglie con figli (31 sostegno alle donne per conciliare lavoro e famiglia (29), ma anche l’incentivazione del lavoro femminile, accessi agevolati al mercato immobiliare, maggiore collaborazione degli uomini nella cura della casa e dei figli.

L’evento “Demografica: Popolazione, persone, natalità’” è, dunque, l’occasione per approfondire da diversi punti di vista le ricadute del trend demografico, ma non solo. Nell’ambito dell’evento, fa la sua comparsa un nuovo progetto editoriale che, in linea con la storia e le peculiarità dell’informazione targata Adnkronos, ha l’obiettivo di mettere la produzione giornalistica al servizio di un dibattito che si annuncia lungo e complesso.

Adnkronos Demografica, è questo il nome del sito dedicato, raggiungibile anche dal portale Adnkronos, raccoglie news di attualità, articoli tematici costruiti sui bisogni dei lettori, servizi video, videografiche, podcast. Una produzione giornalistica, integrata da talk e webinar, attenta a trattare il tema da più angolazioni: la salute e la fertilità, i cambiamenti sociali, le politiche per il lavoro, per i giovani e i bambini, le conseguenze dello spopolamento dei territori e dell’invecchiamento della popolazione.

Insomma, una visione a tutto campo su un tema che presenta tante e diverse sfaccettature, così come sono emerse dai dati del sondaggio.