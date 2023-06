Convegno Ecr a Gerusalemme. Giordano: “I conservatori europei sono al fianco degli amici israeliani”

«L’accoglienza che ci ha riservato Gerusalemme è stata entusiastica. Siamo molto felici di aver trascorso qui i nostri tre giorni di dibattiti, immersi in una cultura millenaria dove si incontrano radici giudeo-cristiane». Lo dichiara il deputato di Fratelli d’Italia e segretario generale del Partito conservatore e riformista europeo (Ecr) Antonio Giordano, intervenendo al convegno del Partito Ecr a Gerusalemme.

«Quando abbiamo deciso di organizzare il Weekend della Cultura del Partito ECR qui a Gerusalemme, subito dopo l’attentato avvenuto ad aprile – ha proseguito il deputato di FdI – ci è stato chiesto se eravamo sicuri di questa decisione. La nostra risposta è stata convinta: se non ora, quando? Perché le persone di destra sono solidali non quando c’è da condividere potere, che è quello che succede sempre ai nostri avversari di sinistra, ma quando c’è bisogno di essere vicini ad amici che sono in difficoltà. Israele ha subìto – soprattutto nell’ultimo periodo – il solito trattamento riservato a noi persone di destra da moltissimo tempo, ultimamente in maniera molto più ossessiva, come è anche successo a Fratelli d’Italia».

Ciriani al convegno Ecr: “Il vento del conservatorismo sta soffiando dappertutto”

Alla conferenza dell’ECR PARTY a Gerusalemme, nel panel “International cooperation: sharing best practices and solutions”, Luca Ciriani, ministro per i rapporti con il Parlamento, si è confrontato con Gila Gamliel, ministra israeliana dell’Intelligence e membro della Knesset per il Likud. «Spero che, dopo il risultato del 25 settembre in Italia – ha detto Ciriani – un segnale positivo potrà arrivare anche alle prossime elezioni europee, così da determinare un cambiamento anche in UE. Il vento del conservatorismo che, sempre di più, sta soffiando in Europa nasce da valori e radici comuni e la ricchezza del mondo che vogliamo preservare sono le peculiarità delle tradizioni e delle culture».

Nel suo intervento, il Capodelegazione di Fratelli d’Italia – ECR al Parlamento Europeo, Carlo Fidanza, ha parlato di Israele come “una Nazione, amica e affidabile, con la quale è nostro interesse collaborare in settori strategici come la sicurezza energetica, la sovranità alimentare, la superiorità tecnologica, l’ambientalismo pragmatico e la difesa dei valori tradizionali. Una prospettiva confermata anche dall’impegno parlamentare del gruppo ECR a Bruxelles che, secondo i dati recentemente pubblicati dalla European Coalition for Israel, è risultato il gruppo politico maggiormente vicino a Israele».

Nella foto, la delegazione di FdI presente al convegno di ECR a Gerusalemme