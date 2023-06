Commessa di 8 milioni di euro alla ditta appena nata nella Campania di De Luca

Il tempo di costituirsi in società e trovarsi aggiudicatari di una commessa da 8 milioni di euro dopo neppure un mese, 22 giorni per l’esattezza. Un record da Guinness dei primati, quello segnato dagli imprenditori campani Eduardo Babuscio e Rossella Raiola. Sono stati loro, infatti, a costituire la Fortwer srl, la società che il 10 ottobre dello scorso anno ha fittato un immobile alla Soresa, la più grande azienda partecipata della Campania, per un canone annuo di 682.281,60. La durata del contratto è di 6 anni, rinnovabile per altri sei. In totale fanno oltre 16 milioni di euro. E fin qui non ci piove. Qualche stranezza comincia invece ad affiorare guardando alla tempistica che ha portato Soresa, architrave del sistema di potere del governatore Vincenzo De Luca, ad entrare in rapporti con la Fortwer.

La Srl non esisteva al momento dell’avvio dell’indagine di mercato

Il calendario è in tal senso rivelatore. Ecco le date: l’11 marzo del 2022 Soresa avvia un’indagine di mercato per trovare la nuova sede. A coordinarla – informa il Giornale che alla vicenda ha dedicato un ampio servizio – è Alessandro Di Bello. Costui è un manager legatissimo al governatore pugliese Michele Emiliano, il gemello, politicamente parlando, di De Luca. È invece il 16 giugno quando, a conclusione della propria esplorazione nel mercato immobiliare napoletano, Di Bello invita, con trattativa privata, la società di Babuscio e Raiola a presentare la propria offerta. L’iter si conclude il 10 ottobre del 2022 con la stipula del contratto alle condizioni già esaminate.

Il manager, amico di Emiliano, nominato da De Luca

Anche qui tutto normale, se non fosse che la Fortwer nasce il 25 maggio del 2022, cioè soli 22 giorni prima del 16 giugno, data in cui si aggiudica l’appalto indetto da Di Bello. In pratica, neanche esiste quando il manager nominato da De Luca si muove per cercare la nuova sede. Altra stranezza riguarda l’immobile oggetto di aggiudicazione: quando l’11 marzo Soresa avvia l’indagine, Fortwer non ne è ancora proprietaria. L’atto di acquisto è stato infatti registrato il 2 agosto e trascritto l’8 dello stesso mese. Ne fa fede anche lo stato fatiscente dell’edificio, che ha impedito l’immediato trasloco di Soresa nei nuovi uffici. Ultima notizia: alla Procura di Napoli giace da tempo un esposto.