Chi non salta comunista è… Il coro in piazza Duomo (video) e il cartello contro Travaglio

Cori da stadio in piazza Duomo dove numerosissimi erano i tifosi del Milan. E proprio da loro è partito lo slogan: “Chi non salta comunista è”. L’inviata del Tg5 Elena Guarnieri lo fa sentire in diretta e sui social parte l’indignazione di chi si sente chiamato in causa. Signora mia – tuonano quelli che fino a un minuto prima infierivano sul morto – hanno fatto lo slogan contro i comunisti… Per la cronaca qualcuno recava anche un cartello con la scritta: “Travaglio pezzo di m…a”.

Ma piazza Duomo è stata, oggi, la piazza del popolo di Berlusconi. Un popolo che è per definizione anticomunista. Un popolo addolorato ma che non ha perso il gusto dello sberleffo. Che a Berlusconi, tra l’altro, sarebbe piaciuto. Senza contare che dire “comunista”, in questo paese, non è considerato un insulto, semmai un biglietto da visita per fare carriera. Non si capisce dunque il motivo di tante recriminazioni. Ma era troppa la voglia di fare polemica, troppo il livore per l’abbraccio di popolo che Silvio Berlusconi ha ricevuto. Troppo il desiderio di criticare il nemico. Che li ha in ogni caso tenuti tutti incollati alla tv.