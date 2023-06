Cecchi Paone condannato: diffamò Fratelli d’Italia e dovrà risarcire il partito con 20mila euro

Alessandro Cecchi Paone condannato per diffamazione nei confronti di Fratelli d’Italia. Dovrà risarcire il partito di Giorgia Meloni con 20mila euro. La querelle risale al 2021 quando, durante la trasmissione “Zona Bianca”, l’opinionista si era lasciato andare ad invettive contro FdI che avrebbe sposato le tesi no vax mostrandosi “irresponsabile”e contribuendo al diffondersi del virus.

“Una destra irresponsabile e tendenzialmente novax – disse Cecchi Paone – non ha aiutato questo Paese a difendersi. Non ha aiutato i 130mila morti a non morire e l’economia a non perdere 10 punti di Pil”. Insomma i 130mila morti di Covid sarebbero colpa della destra. Un commento delirante che scaturiva dal clima di generale demonizzazione verso chi osava criticare i Dpcm ispirati al rigore del governo Conte 2.

Tutto questo commento di Cecchi Paone a “Zona Bianca” prendeva le mosse da un tweet di Giorgia Meloni contro il green pass, definito come “una follia anticostituzionale” e come “l’ultimo passo verso la realizzazione di una società orwelliana”.

Cecchi Paone è partito da queste considerazione contro il Green pass per dire che la destra ha “chiesto continuamente di non mettere la mascherina e ha fatto propaganda novax”.