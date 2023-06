Caffè con gaffe dei leader (tirchi) della sinistra. La barista: “Neanche un centesimo di mancia” (video)

C’è un retroscena gustoso, e un po’ imbarazzante, sul “caffé” dei leader della sinistra consumato due giorni fa a Campobasso, nel tentativo di dare agli elettori la dimostrazione di compattezza nel sostegno al candidato al Comune Gravina. Al “Bar Otter” di Campobasso, si erano presentati nel tardo pomeriggio Nicola Fratoianni, Giuseppe Conte, Elly Schlein e lo stesso Gravino, ma giusto il tempo di consumare una limonata, un crodino e scattare qualche foto opportunity a beneficio degli elettori.

Niente di che, una pantomima elettorale, dopo le polemiche sulla partecipazione della Schlein al corteo del M5S della settimana scorsa. Una sceneggiata con un dettaglio curioso, svelato ieri dalla proprietaria del bar “Otter”, che si è spirata alla sua passione per le lontre nel dare il nome al suo locale traducendo in inglese la parola. La donna ha svelato che sul tavolo non è stato lasciato neanche un centesimo di mancia. “Non sapevo nulla del loro arrivo, ero a casa a prepararmi per il turno serale quando mi hanno chiamato per avvertirmi che sarebbero arrivati questi personaggi famosi”, ha detto a Un Giorno da Pecora la proprietaria del bar. Cosa hanno ordinato i leader del c.sinistra? “Schlein ha ordinato dell’acqua naturale fresca, Gravina e Fratoianni una Schweppes Lemon a testa e Giuseppe Conte un Crodino”.

Ecco chi ha pagato il conto…

Quanto è durato questo improvvisato aperitivo? “L’incontro è durato circa 35 minuti e poi sono andati via tutti insieme”. E alla fine chi ha pagato il conto? “Un rappresentante di Gravina”. Conte o Schlein le hanno lasciato una mancia? “Cambiamo argomento…”. Non le hanno lasciato nulla quindi… “No. Ma non mi aspettavo nulla – ha chiosato a Rai Radio1 – mi ha fatto piacere averli ospiti da me”.

Il video del caffè a Campobasso con i leader della sinistra