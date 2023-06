Breaking Bad, tv a lutto: è morto Mike Batayeh, il gestore della lavanderia-laboratorio della serie cult

Lo sconfinato mondo degli appassionati cultori di Breaking Bad – il titolo tv statunitense ideato da Vince Gilligan, e diventato un “cult” internazionale – ha perso uno dei suoi primi protagonisti: l’attore Mike Batayeh, noto per aver interpretato il manager della lavanderia a gettoni trasformata in laboratorio di metanfetamine della serie, è morto all’improvviso all’età di 52 anni. Secondo quanto hanno riferito i media Usa sulla base delle dichiarazioni che la famiglia dell’interprete ha rilasciato al sito Tmz, Batayeh, è morto nel sonno nella sua casa nel Michigan, lo scorso 1 giugno. La notizia, arrivata solo nelle scorse ore, fa risalire la causa del decesso a un attacco di cuore. Un malore improvviso che i congiunti della vittima hanno definito a dir poco «inaspettato», considerando che l’uomo non aveva una storia di problemi cardiaci.

Addio a Mike Batayeh, il gestore della lavanderia-laboratorio di “Breaking Bad”

Non solo. Sottolineando lo choc oltre al dolore per la perdita, le sorelle dell’attore e comico statunitense si sono detti «tutti devastati dalla perdita: mancherà molto a coloro che lo hanno amato. Mancherà la sua grande capacità di portare risate e gioia a tanti». Batayeh è apparso in tre episodi di Breaking Bad nel 2011. Interpretava Dennis Markowski, il manager della lavanderia a gettoni che era in realtà una copertura per un grande laboratorio di metanfetamine. Ma non c’è stato solo il ruolo nella famosa serie americana con Bryan Cranston protagonista nella vita artistica di Batayeh. L’attore, infatti, era molto conosciuto anche come comico e doppiatore.

L’attore si è spento a seguito di un “inaspettato” attacco di cuore

Non solo. Nel corso della sua carriera, infatti, il suo nome è apparso anche in numerosi film, tra cui American Dreamz e Detroit Unleaded. E in programmi tv come il The Bernie Mac Show e Csi: Miami. Tra i suoi lavori di doppiaggio, infine, risaltano anche le performances rese in X-Men: Days of Future Past da dietro lo schermo. Una carriera poliedrica e una personalità eclettica, quella di Batayeh che oggi la cronaca d’oltreoceano ci descrive come «un uomo sopravvissuto a cinque sorelle» e a una grande famiglia allargata. E ancora. Secondo quanto riportano i necrologi online, già sono diversi i colleghi gli hanno reso omaggio, nonostante la notizia della sua morte sia stata ufficializzata da poco e in ritardo rispetto alla tempistica reale.