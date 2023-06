Bimba morta in auto a Roma. L’ipotesi: uno dei genitori l’ha dimenticata anziché portarla all’asilo

Una bambina di circa un anno è stata trovata morta in auto in via dei Fucilieri nella zona della Cecchignola, a Roma. La piccola è stata notata da un passante che ha chiamato i carabinieri. Sul posto anche i vigili del fuoco e il 118.

Secondo le prime informazioni, la piccola doveva stare all’asilo e quindi l’ipotesi più probabile è che sia stata dimenticata nella vettura da uno dei genitori. Indagano i carabinieri della compagnia Eur. In Italia l’ultimo caso di Forgotten Baby Syndrome (sindrome del bambino abbandonato) si è registrato nel settembre del 2019 a Catania.

Il sito di Tgcom 24ricostruiva, dopo quel doloroso fatto di cronaca, la tragica sequela di bimbi morti in auto perché i genitori li hanno dimenticati.

2008 Merate (Lc). Una maestra, convinta di aver lasciato la figlia di due anni dalla baby sitter, solo uscita da scuola si rende conto di averla lasciata in auto. La piccola muore poco dopo in ospedale.

2011 anno orribile. A maggio in soli sei giorni ben 2 neonati perdono la vita perché i genitori li avevano lasciati in auto al caldo sotto il sole. Il 23 a Teramo Elena, 22 mesi, il 27 a Passignano sul Trasimeno tocca a Jacopo,11 mesi.

2013 Piacenza. Luca, due anni, rimane sotto il sole per otto ore. A dare l’allarme il nonno che non lo aveva visto all’uscita dell’asilo.

2015 Vicenza. Gioia, 17 mesi, muore di asfissia. I genitori si erano completamente dimenticati di averla portata con sé a fare spese.

2016 Firenze. Una bimba di 18 mesi. Anche in questo caso la madre si era completamento scordata di averla portata con se in auto. Trasportata in ospedale, spira dopo un giorno di sofferenza.

2017 Arezzo. Una mamma sta tornando dal lavoro, si gira per fare retromarcia e vede la piccola Tamara, 16 mesi, ormai morta per arresto cardiaco.

2018 Pisa. È la volta di Giorgia, 1 anno. Stava dormendo nel seggiolino posteriore quando il padre è uscito dall’auto per andare a lavorare scordandosela completamente.

2019 Catania. Un bambino di due anni muore dopo essere stato per oltre cinque ore nell’auto del padre che si era dimenticato di lasciarlo all’asilo.