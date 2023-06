Bibbiano, qualcuno avvisi Renzi che il processo continua. Non è finito tutto con l’assoluzione di Foti

Sul caso Bibbiano prosegue la disinformazione, altrimenti non si spiegano certe battute di Matteo Renzi che in quanto direttore di giornale dovrebbe documentarsi meglio sull’inchiesta “Angeli e demoni”. Renzi si Twitter ha scritto: “Ho una domanda per la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni: a che ora intende chiedere scusa per lo sciacallaggio di quattro anni fa su Bibbiano?“. L’inchiesta è relativa agli affidi illeciti di 6 bambini sottratti ingiustamente alle famiglie e sulle vicende giudiziarie ad essa legate. Prima di emettere giudizi affrettati sarebbe bene aspettare magari la fine del processo principale.

Ieri in appello è stato assolto lo psicologo Claudio Foti che in primo grado era stato condannato a 4 anni (la Procura attende di conoscere le motivazioni per decidere se presentare ricorso in Cassazione). Così i giornali del mainstream e della sinistra tentano di far credere che sia tutto finito con questo processo. Non è così.

Foti non era il principale imputato ma uno dei 27 al centro dell’inchiesta per gli affidi illeciti e si è avvalso del rito abbreviato. Il processo ordinario prosegue a Reggio Emilia. La principale imputata è Federica Anghinolfi, la dirigente responsabile dei servizi sociali dell’Unione dei comuni della Val d’Enza. Contro di lei e altri 16 imputati, infatti, il processo prosegue. Eppure oggi ci sono paginate sull’assoluzione di Foti e solo due righe per ricordare che il processo per altri 17 imputati prosegue. Qualcuno per favore avvisi Renzi…

Nell’estate 2019 la sinistra minimizzava e i media compiacenti hanno ignorato la vicenda per mesi. Adesso invece si dà la massima ribalta per un’assoluzione… E’ proprio il caso di dire che il lupo perde il pelo, ma non il vizio di disinformare.