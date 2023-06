Berlusconi ricoverato di nuovo a sorpresa al San Raffaele: salta il vertice di Forza Italia ad Arcore

«Sono controlli che erano già previsti, sono stati soltanto anticipati di qualche giorno»: con queste parole il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ha commentato la notizia di Silvio Berlusconi ricoverato, di nuovo, al San Raffaele di Milano.

«Erano assolutamente previsti», ha ribadito il ministro azzurro quando gli è stato ricordato che domani era in programma un incontro ad Arcore tra il leader di Forza Italia e i ministri del governo.

Berlusconi ricoverato tre settimane dopo essere stato dimesso

L’ex premier torna quindi nell’ospedale milanese, dove era stato ricoverato il 5 aprile, venendo dimesso oltre un mese dopo, il 19 maggio. Berlusconi era stato prima in terapia intensiva e poi in degenza ordinaria. Berlusconi si trova nel reparto Q1, al primo piano, quello diretto dal cardiologo Giulio Melisurgo. Non si trova quindi in terapia intensiva, ma secondo quanto filtra da fonti sanitarie il ricovero durerà probabilmente più giorni.

Domani era in programma un vertice nella sua villa ad Arcore con lo “stato maggiore” di Forza Italia. Era infatti previsto un pranzo, sabato a Villa San Martino, tra Silvio Berlusconi e i ministri azzurri guidati dal vicepremier Antonio Tajani, nonchè responsabile degli Affari esteri e coordinatore nazionale azzurro. L’incontro doveva essere l’occasione per fare il punto della situazione politica sugli impegni di governo in vista delle prossime scadenze parlamentari.

Il vertice ad Arcore era previsto per domani

Al summit non era prevista la partecipazione dei capigruppo di Camera e Senato, Paolo Barelli e Licia Ronzulli. Era assicurata solo la presenza di Tajani, Casellati, Zangrillo, Pichetto Fratin e Bernini. In questi giorni, complice la notizia del vertice con i ministri, sono tornate a circolare rumors su nuove nomine in casa Forza Italia.

Nel menu, avevano assicurato fonti interne al partito, nessuna rivoluzione azzurra, ovvero stravolgimento di Forza Italia. ll lungo ricovero al San Raffaele aveva impedito al Cavaliere di incontrare la sua squadra di governo. Da oltre venti giorni che il leader azzurro non vede di persona i ministri, spiegano fonti azzurre. E con questo ricovero i tempi si allungheranno sensibilmente.