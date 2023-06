Berlusconi, il cordoglio del Papa: “Protagonista della vita politica italiana con tempra energica”

Anche il Papa si è unito ai messaggi di cordoglio per la scomparsa Silvio Berlusconi. Il Pontefice, ancora ricoverato al policlinico Gemelli dopo l’intervento di laparocele, ha affidato le sue parole a un telegramma firmato dal segretario di Stato Vaticano, il cardinale Pietro Parolin. Nel testo si ricorda che Berlusconi è stato “protagonista della vita politica italiana” e si sottolinea che ha ricoperto “pubbliche responsabilità con tempra energica”.

Il messaggio di cordoglio del Papa per la scomparsa di Silvio Berlusconi

Nel telegramma, il Pontefice esprime alla famiglia Berlusconi “vicinanza“, assicurando “sentita partecipazione al lutto per la perdita di un protagonista della vita politica italiana, che ha ricoperto pubbliche responsabilità con tempra energica”. “Sua Santità- si legge ancora nel telegramma – invoca dal Signore la pace eterna per lui e la consolazione del cuore per quanti ne piangono la dipartita. Mi unisco al cordoglio con un fervido ricordo nella preghiera”.

Il decorso post operatorio del Pontefice “continua a essere regolare”

Il Papa, operato mercoledì all’intestino, pur dall’ospedale continua a seguire ciò che accade e a svolgere alcune attività lavorative. Il portavoce della Sala Stampa vaticana, Matteo Bruni, ha fatto sapere che “lo staff medico informa che il decorso post operatorio del Santo Padre continua ad essere regolare, osservando le prescrizioni mediche. Papa Francesco continua ad alimentarsi normalmente”. “Questa mattina il Pontefice – ha aggiunto Bruni – ha ricevuto la Santa Eucaristia e successivamente si è dedicato alle attività lavorative”, spiega ancora Bruni.