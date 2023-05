Violenta rissa all’aeroporto, pugni e calci tra passeggeri sul nastro trasportatore dei bagagli (video)

Pugni, calci, tra passeggeri. Una rissa violenta è scoppiata all’aeroporto di Chicago in attesa dell’arrivo dei bagagli sul nastro trasportatore. Secondo i giornali americani pare che il litigio sia stato innescato dalla lite tra due passeggeri sbarcati all’O’Hare di Chicago, negli Stati Uniti, un ragazzo di 18 anni ed una ragazza di 20, per un bagaglio conteso. Ma la rissa, ripresa poi nel video, si è estesa coinvolgendo uomini e donne. Un paio di persone, protagoniste della rissa, hanno poi fatto ricorso alle cure dei sanitari in ospedale.