Tweet delirante della Serracchiani contro il dl lavoro, il web la umilia: “E’ il Pd che ha impoverito l’Italia”

Debora Serracchiani parla di lavoro e attacca il decreto governo a testa bassa. Come il solito il suo twitt è imbarazzante, per non dire delirante, e il il web la fa nera. “Solo un lavoro sicuro, dignitoso e ben retribuito può sconfiggere diseguaglianze e tutelare le famiglie dalla più iniqua delle tasse, l’inflazione. Dovrebbe essere questo l’obiettivo del governo. Che, all’opposto, come già con la legge di bilancio fa la guerra ai poveri non alla povertà“. Questo intervento della deputata e responsabile Giustizia del Pd a margine della manifestazione a Trieste per il primo maggio le si ritorce contro duramente. “Veramente eravate voi al governo fino a pochi mesi fa. Questo è il risultato della vostra politica decennale. Vergognatevi a prendere in giro la gente”. Cannoneggiamento numero uno. Si prosegue: “Fare gli auguri alle persone, che non hanno un lavoro, per motivi governativi, è veramente fuori luogo”. Già, Serracchiani “cinguettava” mentre il governo era al lavoro su un decreto che dà linfa a chi fin’ora ha sofferto più di altri. La “fake news”, di un governo contro i poveri che la sinistra propala è una vergognosa contraddizione dei fatti.

Serracchiani oltre la decenza: “Il governo fa la guerra ai poveri”

“Manco sapete di cosa parlate. E la vostra segretaria è la conferma vivente. Siete ridicoli“, risponde un utente ravvisando nella segretaria una retorica inutile in materia di lavoro. “Vent’anni di crisi economica e povertà hanno distrutto il benessere economico nazionale per colpa della sedicente sinistra. I cittadini non hanno ancora imparato che il PD è il cancro d’Italia!”. C’è chi le ricorda che non si possono dire fesserie dopo l’era covid. Quando i governi precedenti hanno “firmato leggi che toglievano il lavoro se non ti vaccinavi”. Pensiamo ai tanti sanitari allontanati dal lavoro, con il Pd consenziente. Per cui questa retorica spicciola e senza dignità fa solo rabbia.

Il web contro Serracchiani: “Sti zitta. Lavoro? Dopo 11 anni di governo…”

Imperterrita, Serracchiani posta infatti un altro tweet: “Buon #1maggio a tutte le lavoratrici e lavoratori. Soprattutto a chi purtroppo ha perso il lavoro o combatte per conservarlo, come le maestranze di Wärtsila che oggi hanno aperto il corteo di Trieste”. Taglia corto un utente: “Debora, dopo quello che con il piddì avete fatto ai lavoratori in 11 anni di governo, farebbe meglio a tacere”. E farebbe meglio a non esporsi sui social. Non è la prima volta che si espone a figuracce. Del resto, c’erano quattro gatti con lei a Trieste, la parlamewntare ex capogruppo del Pd alla Camera è stata anche incauta postando sul social le immagini che la ritraevano tra un gruppetto di persone che si copntavano sulla punta di un mano…