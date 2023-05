Treviso: cliente entra in officina, dobermann lo riduce in fin di vita. Razza pericolosa o innocua? (video)

Un cane, di razza dobermann, ha aggredito un 59enne del Veneziano, cliente di un’officina a Bavaria di Nervesa della Battaglia (Treviso). Sul posto sono intervenuti i carabinieri. Da una prima ricostruzione, l’uomo si era recato nell’officina di riparazione veicoli per consegnare alcuni documenti, quando è stato attaccato dal dobermann. Il ferito è stato trasportato all’ospedale di Treviso dove si trova ricoverato in prognosi riservata. Accertamenti sono in corso sull’accaduto. Immediato è stato l’arrivo in via Fiore dei sanitari del Suem 118, anche con l’elisoccorso che è atterrato in un campo vicino.

Una volta lanciato l’allarme, poco dopo le 14, il 59enne è stato soccorso dagli operatori del 118 e trasportato all’ospedale Ca’ Foncello. L’aggressione è in fase di accertamento da parte dei carabinieri di Nervesa della Battaglia, arrivati sul luogo per raccogliere le testimonianze e ricostruire l’accaduto.

