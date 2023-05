Trevignano, la “veggente” legge il messaggio della Madonna scortata da bodyguard

La pseudo “veggente” Gisella Cardia non demorde. «Io intendo continuare a stare qui e non arretro neanche di un millimetro perché sto nella casa di Dio. Siamo in pochi ma siamo i coraggiosi. La mia fede mi fa star bene. Perché io ho la Madonna dalla mia parte. In questi giorni mi avete dipinta come un mostro. Che sono Satana in persona, che sono una che scappa e che sono blasfema ed eretica. Mi avete detto di tutto». Sono le parole concitate di Gisella Cardia, la presunta veggente che, come ogni 3 del mese, ha dato appuntamento ai suoi fedeli a Trevignano Romano, alla collina di via Campo delle rose. Dove la donna sostiene avvengano le presunte apparizioni della Madonna. E puntuale come un cronometro svizzero la Madonna le avrebbe rivelato il suo messaggio, che lei annota carta e penna alla mano. “Il sole, guarda il sole” dice un’ anziana sgomitando in attesa che il “prodigio” si compia. “Funziona così – spiega un signore all’Adnkronos -: mentre noi siamo in ginocchio e preghiamo, la Madonna rivela a lei un messaggio che poi provvede a scrivere per rileggerlo a noi”.

La Madonna “puntuale” all’appuntamento

“Io sono stata miracolata – racconta una donna all‘adnkronos – cinque anni fa mi dovevo ricoverare al Gemelli per un rumore al rene: sono venuta qui due giorni prima e ho visto la Madonna. Era sopra una nuvola, ma non indossava il manto celeste e aveva le mani nascoste nella veste. Non sentivo la sua voce, ma l’ho vista”. Intanto la cerimonia prosegue, tra mani alzate, canzoni intonate tra qualche sbadiglio e un vento che sferza l’area sotto il sole osannato da qualcuno come la concessione della Madonna. E finalmente la veggente – circa alle 16- parla e annuncia ai presenti: La Madonna dice “figli miei sono madre di misericordia, non abbiate paura perché sono sempre accanto a voi. Pregate affinché possa aprire i vostri cuori e alimentarci dell’amore di Dio; affinché la misericordia copra il mondo e l’umanità che sta andando verso la distruzione. La purificazione sarà dura ma necessaria”. Sarebbe questo il messaggio di Maria letto ai fedeli riunitisi a Trevignano. “La guerra è vicina e noi stiamo pensando a una donna che fa pregare, il demonio si è davvero scatenato ma la fede è più forte”. Si sfoga così, un po’ incespicando un po’ alzando i toni, la veggente al termine del messaggio che la Madonna le avrebbe inviato.

L’inchiesta della Procura di Civitavecchia

Nonostante l’inchiesta della procura di Civitavecchia su presunti miracoli; e sulle ingenti donazioni di alcuni ex seguaci che hanno denunciato una truffa, c’erano migliaia di persone a Trevignano. 53 anni, ex imprenditrice siciliana nel settore delle ceramiche, tra le altre cose il prossimo 8 maggio sarà a processo per una precedente bancarotta. Ai suoi fedeli deposita il proprio disappunto per “due mesi e mezzo mi è stato detto di tutto”. Poi arriva il perdono…“Il mio maestro, il nostro maestro – aggiunge – mi ha insegnato ad amare anche i nostri nemici. E per questo ho detto e chiesto alla Madonna benedizioni per i miei detrattori: per i giornalisti, per quelli che sono immischiati in un mondo dove non c’è più Dio”, esclama in preda a delirio. Siamo tutti più sollevati.

Trevignano, la veggente se ne va scortata da bodyguard come una rock star

Al termine dell’incontro di preghiera, Gisella riceve e bacia i fedeli in fila, circondata da bodyguard con auricolari e dai supporters più accaniti. Nell’emozione del momento una donna si è accasciata ai piedi della veggente. “È il riposo dello spirito” hanno risposto i supporters a quanti chiedevano perché non venisse tirata su. Scene di autosuggestione e di giubilo si sprecano. Al termine della cerimonia se ne è andata via sulla monovolume, protetta dal marito e scortata come una rockstar da bodyguard e fedeli in pettorina che accantonano i rosari per alzare i toni. “La Madonna sono anni che parla, ma voi non lo meritate”, urla uno di loro ai giornalisti. Lo spettacolo finisce qui, arrivederci al 3 del prossimo mese…