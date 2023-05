Trani, fanno sesso in spiaggia. Il sindaco dem pubblica la foto: avete esagerato. E’ polemica

Fa discutere la decisione del sindaco dem di Trani Amedeo Bottaro di pubblicare sulla sua pagina Fb la foto di una coppia che fa sesso nella nuova spiaggia di Capo Colonna. Il video dei due amanti focosi (forse una coppia di turisti) è diventato virale e anche il sindaco ha voluto dire la sua che poi non può che essere una e una sola: gli atti osceni in luogo pubblico sono un reato. Invece Bottaro ha preferito ironizzare.

“Avevamo pensato di realizzare nuovi tratti di costa fruibili. Avevamo pensato di realizzare nuovi luoghi di incontro e aggregazione. Forse, però, avete un po’ “esagerato” “. Questo il commento del primo cittadino di Trani. Che si è attirato però non poche critiche: in molti gli hanno fatto notare che anziché fare commenti goliardici per una scena francamente fuori luogo in pieno giorno sarebbe stato molto meglio sanzionare i trasgressori. O in ogni caso attivarsi per una denuncia anziché fare ulteriore pubblicità all’accaduto.

«E’ stato un post molto ironico – ha commentato Bottaro a Radio Rtl 105 – a fronte di che cosa? Per la nuova spiaggia realizzata l’anno scorso sono stato messo in croce perché avevano detto che questi ciottoli sarebbero scomparsi e soprattutto che si trattava di “ciottoli vivi”. Quello che ho subito pensato è che quindi quella spiaggia non è poi così scomoda».