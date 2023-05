Team dell’aviazione civile italiana ispeziona l’aeroporto di Tripoli: verifiche e controlli

Nei giorni scorsi una delegazione di controllo dell’Aviazione Civile italiana ha visitato l’aeroporto Mitiga di Tripoli. Lo riferisce l’Autorità aeroportuale libica. L’obiettivo della visita ispettiva era quello di verificare l’aeroporto e determinare il grado di conformità agli standard raccomandati dall’Organizzazione per l’aviazione civile internazionale (ICAO). A margine della visita si è tenuto un incontro presso la sede della Direzione aeroportuale, al quale hanno preso parte il Direttore Generale dell’Aeroporto, il Direttore dell’Assessorato alla Normativa preposto, specialisti degli uffici tecnici dell’Ente Aeroportuale e dell’Aviazione Civile Authority, e alcuni funzionari preposti alle autorità preposte alla messa in sicurezza e protezione dell’aeroporto.

Aviazione civile italiana a Tripoli, l’incontro

Nel corso dell’ incontro sono stati presentati i documenti, i programmi, le procedure operative e le misure di sicurezza adottate in aeroporto. La visita ha compreso anche un giro per ispezionare alcune strutture, tra cui la recinzione che circonda l’aeroporto e le procedure seguite per l’ispezione ai punti di ingresso per persone e veicoli sul lato aereo e nell’area doganale, oltre alla visita della nuova sala partenze e delle sue attrezzature . L’ Autorità Aeroportuale ha precisato che la visita rientra nel quadro del coordinamento intervenuto tra i due governi per contribuire alla ripresa dei voli tra l’aeroporto libico e quello italiano e per revocare il divieto imposto agli aerei libici nello spazio aereo europeo. (ITALPRESS)