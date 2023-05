Sondaggio Swg, FdI riprende il volo e sfiora il 30%: aumenta il divario con il Pd di Schlein

Nel giorno dei risultati elettorali, che premiano il centrodestra al primo turno delle amministrative, arriva anche il sondaggio del Tg di Enrico Mentana per una volta posticipato al martedì. E anche qui, il trend che premia la destra si conferma. Fratelli d’Italia, nel sondaggio della Swg, viene data ancora in crescita con un risultato molto vicino al 30%, con un +0,3%. Aumenta il divario con il Pd di Schlein, che guadagna un +0,2% in sette giorni ma perde uno 0,1%.

Sondaggio Swg: FdI sfiora di nuovo il 30%

Fratelli d’Italia si attesta dunque al 29,8% (+0,3% rispetto alla scorsa settimana), Pd al 21,3% (+0,2%), M5S al 15,8% (+0,2%), Lega al 8,6% (-0,4%), Forza Italia al 6,8% (+0,2), Azione al 4,1%. E ancora: Verdi e Sinistra Italiana al 3,4% (+0,1%), Italia Viva al 2,7% (-0,1%), +Europa stabile al 2,4%, Per l’Italia con Paragone all’1,9% (+0,1%), Unione Popolare al 1,4% (-0,2%), altre liste 1,8% (-0,4). Stabile Azione di Carlo Calenda al 4,1%, così come Verdi e Sinistra al 3,4% mentre è in leggero calo Italia Viva di Matteo Renzi che dal 2,8 passa al 2,7%. Invariato il dato di +Europa al 2,4%, seguito da Per l’Itali con Paragone all’1,9%. E infine Unione popolare, che cede lo 0,2% portandosi all’1,4%. Il Terzo polo, dunque, è in bilico rispetto alla soglia di sbarramento, che alle elezioni europee del 2024 sarà del 4% a livello nazionale.

Lunedì, invece, il sondaggio politico Emg-Different per Agorà, la trasmissione mattutina di Rai3, aveva dato il partito di Giorgia Meloni in lieve calo fisiologico, (28%, -0,3), al secondo posto il Pd e in recupero il M5S.