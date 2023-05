Scontro in tv tra Giordano e l’ecoattivista. “Lei è un corrotto”. “Ci vediamo in tribunale” (video)

Botta e risposta incandescente a Quarta Repubblica, il talk show di Nicola Porro tra il giornalista Mario Giordano e Miriam Falco di Ultima Generazione. Al centro dell’infuocato confronto le presunte verità scientifica esibite dagli ambientalisti con una sorta di fanatismo parareligioso. Miriam Falco ha detto che è la scienza a fare previsione catastrofiche sul futuro e Giordano l’ha contraddetta accusando il movimento di Ultima Generazione di fare gli interessi di chi vuol far pagare i costi del cambiamento climatico alle persone. “Siete servi sciocchi nelle mani di chi vi paga”, ha detto Giordano. “La sua è solo retorica – ha urlato Miriam Falco – pensi che noi non siamo nemmeno a conoscenza di questi finanziamenti…”. “E allora informatevi, siete servi sciocchi e inutili”. “Io a lei non darei nemmeno un secondo in tv – ha accusato ancora Giordano – non bisogna dare diritto di tribuna a chi difende gente che vuol far saltare gli oleodotti”. “Lei è un corrotto”, ha detto allora l’attivista provocando la reazione di Giordano: “Con lei ci vediamo in tribunale”.

