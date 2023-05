“Sconfitta netta”, dice la Schlein. Ma il web ride della sua profezia: “Destra in calo, vinceremo noi”

“È una sconfitta netta”, commenta in serata Elly Schlein, al Nazareno, prendendo atto dei disastrosi risultati dei ballottaggi alle comunali per il centrosinistra e il Pd. “E’ andata male nei capoluoghi, meglio nei comuni medi. Però il fatto che il Pd sia il primo partito nel voto di lista non è per noi una consolazione. Perché è evidente che da soli non si vince”, aggiunge la segretaria, triste ma non troppo. Lei ci crede ancora, ma intorno a lei le facce depresse non testimoniano un ottimismo per il futuro. “Sono elezioni amministrative ma dimostrano che il vento a favore della destra è ancora forte. Sapevamo che sarebbe stata difficile. Non si ricostruisce, non si cambia in due mesi e non passa mai da singole persone, quindi ci vorrà un tempo più lungo per ricostruire fiducia e un centrosinistra nuovo, competitivo e vincente”, è il tentativo di puntellare la sua fragile poltrona di segretaria del partito, già in bilico, già nel mirini della minoranza.

L’amarezza della Schlein, la profezia completamente sbagliata

Eppure la Schlein, fino a qualche giorni fa, prevedeva una grande vittoria, non coltivava certo la modestia, la cautela, anzi: aveva fissato a quota cinque l’asticella delle città in cui i dem puntavano a vincere ai ballottaggi: Vicenza, Massa, Pisa, Siena ed Ancona. Ne è hanno vinto solo una…

“La destra è in calo, vinceremo i ballottaggi“, aveva titolato Il Manifesto qualche giorno fa, mentre i giornali amici riportavano le sue bellicose intenzioni. “In questa fase, poi, c’è la voglia nell’elettorato di centrosinistra di ‘battere un colpo’ rispetto alla destra al governo. Con questo mantra la segretaria dem si sta preparando agli ultimi fuochi di campagna elettorale. “Non vuole stare nei palazzi, vuole andare in mezzo alla gente, anche a costo di prendersi qualche contestazione, come avvenuto con i ragazzi in tenda, alla Sapienza”, osserva un dirigente del Pd, era uno stralcio di un articolo uscito poco prima del voto. L’obiettivo è di “riconnettersi con quell’elettorato che il Partito democratico ha perso negli ultimi anni”. Riconnessione mancata, clamorosamente. Elly, riprovaci, se te lo lasceranno fare…