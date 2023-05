Scivolone 5Stelle in commissione. Disertano “a loro insaputa” l’audizione su una proposta di Conte

Irresponsabili? Distratti? O forse solo dilettanti. Senza volerlo i parlamentari grillini hanno dato uno smacco al loro capo supremo Giuseppe Conte. Dimostrando di non avere nulla da insegnare alla maggioranza in materia di presenze ai lavori parlamentari. Proprio dalle file dei 5Stelle, i più duri nel denunciare lo scivolone della maggioranza sul Def a Montecitorio, arriva un incomprensibile forfait in commissione Affari costituzionali della Camera.

I 5Stelle disertano i lavori in commissione per errore

Non è passata inosservata questa mattina l’assenza dei deputati M5S in Commissione Affari Costituzionali, dove – udite udite – si è svolta l’audizione del presidente dell’Anac Giuseppe Busia sulla proposta di legge, a prima firma Giuseppe Conte, sul conflitto di interessi. Erano a fare uno spuntino? Sta di fatto che nessuno dei pentastellati si è presentato all’appello mentre in commissione si discuteva la proposta di legge del loro leader. Sconfortato il presidente della commissione l’azzurro Nazario Pagano. Che ha aperto la seduta in un’aula semideserta. Con in calendario un’audizione su un tema molto dibattuto da varie legislature. Presenti i deputati di FdI e di Forza Italia. Gli unici a porre domante al presidente Busia.

Maggioranza incredula, Urzì (FdI): sono basito

Una scivolone giustamente stigmatizzato dagli esponenti della maggioranza. Alessandro Urzì si è detto “basito”. Lo stesso la parlamentare di Forza Italia Deborah Bergamini, che ha sottolineato incredula e ironica come gli scranni del Movimento 5 Stelle fossero vuoti. Imbarazzate fonti parlamentari grilline, sollecitate da Adnkronos, provano a giustificare l’assenza dei parlamentari pentastellati parlando di “un errore di comunicazione”: “Di solito c’è sempre una persona per gruppo in Commissione per sentire le audizioni. C’è stato un passaggio mancato, visto che in Aula c’era il voto di fiducia sul dl Cutro…”.