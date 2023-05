Schlein faccia di bronzo: balbetta banalità imbarazzanti sull’alluvione e fa arrabbiare anche la Merlino (video)

Momento imbarazzante, pessima figura di Elly Schlein faccia di bronzo. “Fugge” persino dalla tragica alluvione che ha messo in ginocchio l’ Emilia Romagna. Dopo più di una settimana – dopo essere stata quasi di nascosto nei luoghi colpiti- la segretaria del Pd ha rotto il silenzio. Ma non le esce una parola di solidarietà agli abitanti delle terre devastate; né per sottolineare la rapida reazione del governo in temini di mezzi. Meno che mai pronuncia un accenno al ruolo ricoperto in quanto vice di Bonaccini alla guida della Regione. Nessuna autocritica. L’unica cosa a cui tiene è giustificarsi. La neo segretaria del Pd è stata assessore con deleghe regionali al welfare e al Patto per il Clima. Ed ora ha la faccia tosta di negare ogni responsabilità.

Alluvione, la faccia di bronzo della Schlein

A spiegare cos’è il Patto per il Clima c’è il sito della Regione Emilia Romagna: “Patto per il clima: coordinamento interassessorile delle politiche di prevenzione e adattamento ai cambiamenti climatici e per la transizione ecologica”. Insomma, a doversi occupare di quel cambiamenti climatici che denunciano gli ambientalisti che tanto piacciono alla piddina era proprio lei. Eppure oggi sembra sfuggirle questo particolare e a domanda diretta balbetta, annaspa ed elude. “Non sono mai stata assessora all’Ambiente in Emilia-Romagna. Io ero assessora al Welfare e al Clima. Assessora all’ambiente era un’altra persona che, peraltro, ha lavorato molto bene”, dice al Festival dell’Economia di Trento. Faccia di bronzo.

Alluvione: la Schlein non dice nulla. Merlino sconcertata

Per di più osa di dare lezioni al governo: “Mi permetto di dire al governo che anziché discutere e lamentarsi delle scadenze che la Ue prevede, possiamo chiedere più risorse per una transizione giusta”. Senza ritegno la chiude qui, autocritica zero, negazione dell’evidenza e repentino cambio di argomento. Il governo non “si lamenta”, come dice la Schlein in modo grezzo, Il governo fa. L’ingente stanziamento per l’alluvione e gli interventi dei vari ministeri stanno a testimoniarlo. Se ne è accorta? Il metodo Schlein imbarazza persino una conduttrice come Myrta Merlino che certo non è una supporter del governo.

Schlein sa sfornare solo ovvietà

A L’aria che tira su La7 la conduttrice in un collegamento da Trento ha l’occasione di ascoltare in diretta il commento di Elly Schlein sull’alluvione in Emilia Romagna di cui fino a qualche mese fa è stata vicepresidente e assessore. La Merlino si aspettava un discorso articolato, magari un’ autocritica sulla prevenzione e la pulizia di fiumi: insomma, tutto ciò che poteva essere fatto e, forse, non è stato fatto. La conduttrice attende con ansia, ma sua è una pia illusione. Il collegamento ha dei problemi, alla fine si swente la segretaria dire: “Anche in tema di ristori… Stiamo parlando di famiglie che in pochi minuti hanno perso tutto…”. L’ovvio che si fa persona. La Merlino è sconcertata e anche un po’ seccata. “La risentiamo dopo, quando arriverà al dunque e farà un commento”. Sipario.