Schiaffo a Macron dal giornale francese “Le Point”: «Meloni è diabolicamente abile» (video)

Promossa a pieni voti per i primi sei mesi di governo, con un giudizio che farà impazzire di rabbia il presidente francese Macron: “La Meloni è diabolicamente abile”. Il settimanale francese Le Point dedica cinque pagine all’analisi del governo Meloni e racconta l’arrivo a Chigi della prima Premier donna italiana con giudizi più che lusinghieri. Secondo Le Point, la Meloni ha costituito un governo stabile, ottenendo legittimità dalle urne invece che dalle solite combinazioni politiche. Elogi arrivano sul fronte della politica internazionale, delle finanze pubbliche, della fedeltà all’Europa e perfino sulla gestione dei migranti, ma anche per la capacità di tenere sotto controllo l’intera classe politica italiana, da Matteo Salvini, l’ex alleato turbolento della Lega, all’ex presidente del Consiglio e capo del Movimento 5 Stelle.

“Temuta prima della sua vittoria come enfant terrible dell’UE, in grado di ricollegare l’Italia al suo passato fascista a causa del suo passato militante nei movimenti post-mussoliniani, la Meloni ha invece moltiplicato i segni di garanzia verso i suoi omologhi europei”, scrive il settimanale.

“Le Point” promuove la Meloni anche rispetto a Orban e Le Pen

Il settimanale francese “Le Point” fa notare come, a differenza di altri leader europei come il premier ungherese Viktor Orban, con cui la Meloni ha affinità politiche, o Marine Le Pen in Francia, da cui si tiene a distanza, la premier italiana si muove con equilibrio, sia in Italia che all’estero. Secondo i due inviati francesi Quentin Raverdy e Charles Sapin, la Meloni ha compiuto una vera e propria svolta, guadagnando il rispetto e l’apprezzamento dell’Unione Europea. “La sua abilità politica e la sua capacità di tenere sotto controllo l’intera classe politica italiana sembrano aver messo l’Italia sulla giusta strada per un futuro più stabile e positivo”, è uno dei giudizi espressi nell’inchiesta in cinque pagine, sintetizzata nel video dell’Agenzia Vista qui in basso.