Scempio senza fine, ladre rom in metro: derubano una turista e quando lei reagisce l’aggrediscono

Derubata e aggredita da due ladre rom in azione sulla metro di Roma. È la brutta disavventura in cui è rimasta coinvolta una turista che, appena resasi conto del furto, ha provato a rientrare in possesso del maltolto, scatenando così la reazione violenta delle due borseggiatrici che, non paghe di aver di aver sottratto il telefono cellulare dalla borsa della vittima, hanno anche voluto punire “l’ardire” della signora che ha provato a riprendersi il maltolto…

Roma, ladre rom derubano una turista in metro

E solo l’ultimo agghiacciante capitolo di una drammatica saga in corso da troppo tempo. Stavolta però i riflettori della cronaca si spostano dalla metro milanese alla linea B di quella capitolina dove, alla fermata Cavour, due ragazze di 20 e 21 anni, entrambe già conosciute e provenienti dal campo nomadi di Via Pontina, hanno prima borseggiato, e poi aggredito una delle tante turiste in visita alla città eterna e finite nel mirino delle due ladre rom in azione tra binari e scale mobili. Vicende che si ripetono all’ordine del giorno, purtroppo, nonostante il fenomeno dei borseggi in metro sia ormai sotto i riflettori. E malgrado le denunce e l’allerta dei cittadini sensibilizzati sul caso.

La vittima reagisce al furto e le borseggiatrici l’aggrediscono

Fortunatamente, nello specifico di quest’ultima vicenda, militari in borghese attirati dalle grida di aiuto, sono intervenuti tempestivamente. Riuscendo così a bloccare le due 20enni e a recuperare la refurtiva. Così, i carabinieri della stazione Viale Libia che hanno intercettato e fermato le due “manolesta”, le hanno accompagnate subito in caserma. Dunque, dopo la denuncia della vittima, le due sono gravemente indiziate del reato di rapina impropria in concorso. Una di loro, sulle prime è stata trattenuta in caserma. L’altra invece è finita subito agli arresti domiciliari. Poi, come riferisce il sito di Today.it, «nel corso dell’udienza, presso le aule di piazzale Clodio, il tribunale di Roma ha convalidato il fermo, e ha disposto gli arresti domiciliari per entrambe». Ora si teme che il copione criminale possa replicarsi a breve…