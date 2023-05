Rosato: «Sbagliato dire sempre no, la Schlein vuole solo continuare lo scontro tra rosso e nero»

«Sbagliato ritirarsi sull’Aventino ancor prima che la maggioranza dica cosa pensa. L’isolamento della segretaria del Pd Schlein è frutto della necessità di continuare lo scontro tra il rosso e il nero. Questo argomento, però, non interessa ai moderati dem, che prima o poi andranno via». A dirlo è Ettore Rosato, coordinatore di Italia Viva in un’intervista a “L’Identità”. «Non mi sorprende – continua il deputato – la fuoriuscita di Carlo Cottarelli. Mi sembra che l’elettorato centrista del Pd non sia affatto interessato a un duello istituzionale. I problemi sono altri. Ecco perché sono ottimista per quanto riguarda il nostro progetto». Nonostante ciò, Rosato sostiene come la federazione alla Macron ormai sia utopia. «Il rapporto tra Azione e Italia Viva – sostiene – è difficilmente recuperabile. Io non l’avrei mai rotto. Detto ciò, esistono tante forze, che intendono ricollocarsi. Il tema delle aggregazioni, in vista delle prossime europee, è apertissimo». (ITALPRESS)