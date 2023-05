Rai, Roberto Sergio è il nuovo amministratore delegato. Giampaolo Rossi verso il ruolo di dg

Via libera del Consiglio di amministrazione Rai alla nomina di Roberto Sergio ad amministratore delegato, come proposto dall’assemblea degli azionisti, con decorrenza immediata. Tre i voti a favore, uno contrario e due astensioni. Sergio non era presente al momento della nomina. Hanno votato a favore la presidente Marinella Soldi, i consiglieri Simona Agnes e Igor De Biasio. Astenuti Alessandro Di Majo e Riccardo Laganà. La consigliera Francesca Bria ha votato contro.

Si è svolta, prima del voto in Cda, “l’Assemblea degli Azionisti. che ha formalizzato la designazione di Roberto Sergio quale nuovo componente del Consiglio di Amministrazione Rai, indicandolo per la carica di Amministratore Delegato. A seguito di tale indicazione, il Consiglio di Amministrazione della Rai, riunitosi successivamente, ha provveduto a nominare Roberto Sergio quale nuovo Amministratore Delegato, con decorrenza immediata”, rende noto Viale Mazzini in una nota. “Espletate le formalità di rito – informa ancora la Rai – nel corso della riunione il nuovo Amministratore Delegato ha comunicato di voler nominare Paola Marchesini quale direttore dello Staff Amministratore Delegato. di voler affidare a Gianpaolo Rossi il ruolo di Direttore Generale Corporate; ruolo precedentemente ricoperto ad interim dall’Amministratore Delegato”. Infine, il Consiglio di Amministrazione Rai ha ringraziato l’Amministratore Delegato uscente Carlo Fuortes “per il ruolo svolto”.

Rai, Caramanna (FdI): “Roberto Sergio, professionista di grande competenza”

“Auguri di buon lavoro a Roberto Sergio e Giampaolo Rossi, rispettivamente nuovo amministratore delegato e nuovo direttore generale della Rai. La più grande azienda culturale italiana avrà al suo timone due figure manageriali che la conoscono a fondo e che sapranno guidarla verso nuovi traguardi e nuove sfide”. Si congratula dell’avvenuta scelta il deputato di Fratelli d’Italia, Gianluca Caramanna, componente della Commissione di Vigilanza Rai. “Sono certo – ha aggiunto – che con il loro contributo di competenza, professionalità ed esperienza la Rai potrà avere grandi prospettive di crescita e sviluppo”. “La Rai è la più importante industria culturale del Paese e continuerà ad esserlo anche senza Fabio Fazio” – ha commentato le due nomine Maurizio Lupi, componente della commissione di Vigilanza. “Superiamo, dunque, questa polemica, che sembra costruita artificialmente, e lavoriamo per rilanciare il servizio pubblico radiotelevisivo. La nomina ad amministratore delegato di Roberto Sergio, persona stimata e professionista di grande competenza, è una buona notizia: siamo certi che saprà dare un nuovo slancio all’azienda, garantendo il pluralismo culturale e valorizzando le grandi professionalità dell’azienda; dando voce a tutte le sensibilità presenti nel Paese: alcune delle quali trascurate da chi oggi si erge a paladino della libertà d’informazione; e puntando sul merito e sulla parità di genere”.

Chi è Roberto Sergio, il nuovo ad della Rai

Nato a Roma nel 1960, laureato in Scienze Politiche e in Scienze delle Comunicazioni, è un manager esperto di telecomunicazioni. Galantuomo, Inizia il proprio percorso professionale nel 1985 presso la Sogei – Società Generale d’Informatica SpA. Nel 1997 passa in Lottomatica Italia Servizi (gruppo LIS SpA), dove assume, in quattro anni di attività, la responsabilità di diversi settori: Relazioni Esterne e Rapporti Istituzionali; Comunicazione e Pubblicità; Sviluppo Business; Marketing e Comunicazione; Direzione Commerciale. Tra il 2001 e il 2003 è prima direttore Comunicazione e Immagine e poi Vice Direttore Generale di Lottomatica SpA (oggi IGT). Nel 2002 e per due anni è anche Presidente del Consiglio di Amministrazione dell’Azienda.

Nel 2004 è chiamato in Rai come direttore dell’area Nuovi Media, incarico che svolge fino al 2007, quando è designato Presidente di SIPRA (poi Rai Pubblicità). In questi anni ricopre anche l’incarico di consigliere di amministrazione di Rai Net, Rai Click e Rai Sat. Nel settembre 2012 assume il ruolo di presidente di Rai Way.

Ad aprile 2015 riceve la responsabilità della Vice Direzione della Radio. Da luglio dello stesso anno ha anche la responsabilità di seguire i rapporti con le consociate del gruppo Rai, con la qualifica di Direttore. Da dicembre 2016 gli viene affidata la responsabilità ad interim della Direzione Radio. Nel giugno 2017 viene nominato Direttore della Direzione Radio. Da luglio 2019 è Consigliere di Amministrazione di PER – Player Editori Radio. Da giugno 2020 è Consigliere di Amministrazione di Rai Com. Un curriculum prestigioso.