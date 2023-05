“Promessa mantenuta”, Paolantoni nudo per festeggiare lo scudetto divide tifosi e pubblico (video)

Dallo spogliarello alla marcia trionfale senza vestiti. Così si evolvono le feste per lo scudetto. E Francesco Paolantoni ha tenuto fede alla promessa fatta in tv (in una puntata de Le Iene): “Se il Napoli vince lo scudetto, giro in strada nudo mangiando pasta e patate”. L’attore ha così passeggiato per il lungomare di Napoli coperto solo dalla sciarpa della squadra partenopea e da una pentola che impediva la visione del pube. Diversi i video che hanno immortalato l’impresa e che hanno scatenato le reazioni degli utenti social. E a proposito di spogliarelli promessi l’attrice Marisa Laurito, tirata in ballo, ha voluto precisare: “Ma quale spogliarello? Non ho l’età. Non ho mai detto che mi sarei spogliata, ho detto che mi sarei vestita con i colori del Napoli e forse sotto sarei stata nuda, ma sotto sotto… Con tutto l’amore per il Napoli mi sembra un po’ troppo”.

Com’era prevedibile, il pubblico social si è diviso dinanzi a cotanto spettacolo, tra chi ha giudicato grossolana e volgare l’esibizione di Paolantoni e chi invece ne ha elogiato il coraggio “trasgressivo”. Una performance che certo ha fruttato all’attore comico anche un’abbondante dose di pubblicità.