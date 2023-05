Primati di Roma, l’Ucid esalta le eccellenze nel mondo: “Farmaceutica e agricoltura doc”(video)

Si è svolto giovedì, a Roma, nella sala del Campidoglio, il convegno organizzato dal Centro studi “ItalyUntold – Italy beyond perception” con la collaborazione del Gruppo Ucid Lazio ed il patrocinio del Comune, per raccontare “un’altra Roma”, quella che in inglese si definirebbe appunto “untold”: non conosciuta, ovvero non raccontata. Un dibattito che ha visto protagonisti del mondo delle imprese e delle istituzioni spaziare fra temi come un’offerta universitaria di ottimo livello, un terzo settore straordinario, le bellezze culturali e artistiche, ignorate ed una vitalità e competenze nel cinema ancora di altissimo livello, nel confronto con rappresentanti delle istituzioni locali e nazionali, professori, imprenditori, giornalisti, manager, associazioni.

La relazione di Riccardo Pedrizzi (Ucid Lazio)

Il senatore Pedrizzi, presidente nazionale del Cts dell’Ucid (Unione Cristiana Imprenditori e Dirigenti) e Presidente del gruppo Lazio, (nel video in basso) ha sottolineato come l’immagine di Roma sia e debba essere innanzi tutto quella del centro della cristianità e della bellezza, a dispetto delle immagini di immondizia che inonda il centro, dell’inefficienza dei trasporti e dei problemi di sicurezza dei cittadini.

Dal punto di vista produttivo, invece, Pedrizzi ha posto l’accento sulle eccellenze produttive del Lazio, in particolar modo, del settore farmaceutico e biomedicale “che occupa – ha detto – una posizione chiave nell’economia dei paesi più avanzati, posizionandosi da noi al primo posto per spesa in ricerca e sviluppo per occupato e presentando un elevato valore aggiunto per addetto”.

“Nell’ecosistema regionale laziale, il settore farmaceutico e biomedicale gioca un ruolo di primo piano, ponendosi al primo posto tra le industrie manifatturiere per valore aggiunto, per stipendi distribuiti sul territorio, nonché per export. A livello regionale nel Lazio il valore dell’industria farmaceutica più l’indotto dà occupazione a 49 mila addetti e genera un valore aggiunto di più di 6 miliardi di euro. In termini di valore delle esportazioni il Lazio detiene il primato in Italia con un valore delle esportazioni di prodotti farmaceutici pari al 35,3% sul totale nazionale e un valore assoluto di oltre 12 miliardi di euro nel 2020. In termini di capacità tecnologica, il Lazio rappresenta il 17% dei brevetti nell’ambito farmaceutico italiano, in particolare nelle biotecnologie e nelle mutazioni e l’ingegneria genetica. In questa categoria il Lazio risulta al primo posto in Italia sia per numero assoluto di brevetti sia in rapporto al PIL sia in termini relativi”.

Farmaceutica e agricoltura in vetta alle eccellenze mondiali

Secondo Pedrizzi “il fatturato dell’industria farmaceutica laziale si attesta al 13,6% del totale del fatturato di tutte le attività manifatturiere della regione, valore cinque volte maggiore rispetto alla media nazionale (2,7%). Il valore aggiunto farmaceutico nel Lazio pesa il 18,4% sul totale delle attività manifatturiere mentre in Italia solo il 3,8% e a livello comunale nei primi 10 comuni in Italia per numero di addetti nel settore farmaceutico, 5 appartengono alla regione Lazio, con Aprilia al secondo posto e Roma al terzo posto mentre il valore dell’industria farmaceutica più l’indotto dà occupazione a 49 mila addetti nella regione”.

Il Presidente dell’Ucid Lazio ha poi evidenziato come anche il settore dell’agricoltura della nostra regione concorra per due miliardi in termini di fatturato agricolo, che corrispondono al 2% del Pil regionale. “E il 60% delle nuove aperture di aziende agricole è fatta da giovani, molti dei quali provengono da altri settori professionali. Vola l’export agroalimentare del Lazio. E la provincia di Roma rappresenta il motore dell’export agroalimentare del Lazio, con il 65% delle esportazioni, seguita da Latina”.

In sostanza nel Lazio in questi settori siamo bravi quantitativamente è qualitativamente – ha concluso Pedrizzi.