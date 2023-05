Possibile visita lampo di Zelensky sabato a Roma per incontrare il premier Meloni e Papa Francesco

Non c’è l’ufficialità di Palazzo Chigi, ma la notizia parrebbe fondata. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha in agenda diverse visite in Europa. E nei prossimi giorni potrebbe ipotizzare una visita lampo a Roma, probabilmente sabato, per incontrare il premier Giorgia Meloni e papa Francesco. Lo si apprende da diverse fonti qualificate internazionali.

Zelensky prepara una visita lampo a Roma

Il premier ucraino è già stato in Finlandia e nei Paesi Bassi. Sabato e domenica è atteso in Germania, prima a Berlino per incontrare il cancelliere Olaf Scholz e il presidente Frank-Walter Steinmeier. Poi ad Aquisgrana per ricevere il premio Carlo Magno, come annunciato dai media tedeschi. In questo fitto programma potrebbe inserire anche Roma, appuntamento che al momento non viene confermato dalla presidenza del Consiglio.

Il possibile incontro con Meloni e papa Francesco

Meloni aveva già invitato Zelensky a Roma. La prima volta lo scorso 21 febbraio, durante la sua visita a Kiev; la seconda volta lo scorso 26 aprile, in occasione della Conferenza di Roma sulla ricostruzione ucraina, alla quale il presidente aveva partecipato in video collegamento. In entrambe le occasioni Zelensky aveva assicurato la sua presenza a breve nella capitale italiana. “È possibile che il Papa incontri il presidente ucraino nella giornata di sabato”, fanno sapere fonti vaticane confermando l’indiscrezione di una visita romana. Al momento si tratta solo di un’ipotesi e non ci sono conferme ufficiali sull’ora e sul luogo.

Il premier ucraino: l’attacco al Cremlino è un’operazione sotto falsa bandiera

Sul fronte militare, intanto, Zelensky fa sapere che l’Ucraina ha bisogno di altro tempo per preparare la tanto attesa controffensiva contro la Russia. Sottolineando che servono gli aiuti promessi dall’Occidente perché, senza quelli, ”perderemmo tanti uomini”. Quanto all’attacco dei droni al Cremlino, il premier ucraino, in un’intervista alla Bbc, si è detto convinto che si sia trattato di un’operazione sotto falsa bandiera. Condotta dalla stessa Russia per avere una “scusa” ulteriore per attaccare il suo Paese.