Pontremoli, scuolabus precipita in una scarpata: salvi i 20 passeggeri. L’autista è grave

Uno scuolabus con 19 studenti a bordo è uscito di strada, precipitando in una scarpata, in provincia di Massa Carrara tra Pontremoli e Zeri, in località Tecchia Rossa. Fortunatamente i 20 passeggeri sono stati tratti in salvo. E portati fuori dal veicolo. I 19 ragazzi sono usciti subito dal bus . E hanno riportato traumi vari e lievi ferite. Mentre l’autista, rimasto inizialmente incastrato, è stato estratto in un secondo tempo. E sarebbe ricoverato in gravi condizioni.

Toscana, scuolabus precipita in una scarpata, salvi i 20 passeggeri

Tre dei 19 passeggeri dell’autobus finito fuori strada, secondo quanto reso noto dai soccorritori, sono stati trasportati in ospedale per i traumi ricevuti. Si tratta di un ragazzo politraumatizzato, che è stato trasportato con l’elisoccorso Pegaso all’ospedale Cisanello (Pisa). Di un altro studente minorenne e di un’insegnante, trasferiti con l’elicottero Drago dei vigili del fuoco all’ospedale di Massa. Il resto dei ragazzi coinvolti, tra i 15 e i 16 anni, avrebbe lievi contusioni. Secondo quanto si è appreso successivamente le condizioni dell’autista, che è rimasto ferito, non sarebbero molto gravi.

Grave l’autista, rimasto incastrato nel veicolo

Il bus, è stato precisato da At, è un mezzo della linea extraurbana che serve anche studenti delle scuole della zona. Sul posto dell’incidente, le cui dinamiche sono ancora sconosciute, oltre ai sanitari e ai vigili del fuoco, sono stati inviati anche 2 elicotteri dei pompieri e l’elisoccorso. Secondo le prime informazioni, a bordo del mezzo di Autolinee Toscane, c’erano diversi studenti dell’istituto superiore “Pacinotti Belmesseri”. Che raccoglie diversi indirizzi, dall’alberghiero all’agrario.

Sul posto vigili del fuoco, due elicotteri e il sindaco di Pontremoli

Il bus coinvolto, è stato precisato da At, è un mezzo della linea extraurbana che serve anche studenti delle scuole della zona. Sul luogo dell’incidente anche Jacopo Ferri, sindaco di Pontremoli, che si è immediatamente presentato sul posto. Si sta ancora cercando di capire la dinamica dell’incidente. Secondo quanto emerso finora, il bus con a bordo i ragazzi delle scuole superiori è precipitato in una scarpata intorno alle 13,40, poco dopo la fine delle lezioni. Molti automobilisti di passaggio hanno chiamato i mezzi di soccorso per avvertire dell’uscita di strada del bus