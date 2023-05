“Piombo contro FdI”: scritte minacciose a Bari contro il partito della Meloni, la sinistra tace

Una scritta contro Fratelli d’Italia è comparsa oggi a Bari, in corso Benedetto Croce, ad angolo con via Giovanni Laterza. ”Piombo piombo contro FdI” sono le parole riportate con spray di colore rosso e nero sulla parete di una palazzina. Ferma la condanna del gruppo regionale di Fratelli d’Italia (il capogruppo Francesco Ventola e i consiglieri Caroli, De Leonardis, Gabellone, Perrini e Picaro) che chiede anche alle altre forze politiche di stigmatizzare l’accaduto, per un episodio che avviene a due giorni dall’anniversario dell’attentato in via Fani e nel penultimo giorno della campagna elettorale per le Amministrative.

Minacce a FdI a Bari e quel ritorno al clima di violenza

“In un colpo solo vandalismo, minacce e vilipendio delle vittime degli anni di piombo – hanno dichiarato i consiglieri regionali – perché la scritta apparsa nelle scorse ore su un muro di corso Benedetto Croce a Bari in cui si invoca il piombo, cioè i proiettili, contro Fratelli d’Italia è una evocazione inquietante, un atto delinquenziale di fronte al quale esprimiamo il nostro sdegno e, contemporaneamente, ribadiamo che non ci faremo mai intimorire. Non è la prima volta, e accade da mesi, che nel nostro Paese ci troviamo di fronte a rigurgiti nostalgici e atti violenti da parte di chi, evidentemente, vorrebbe instaurare un clima di terrore da cui l’Italia, fortunatamente, è uscita fuori qualche decennio fa. Ci auguriamo che venga fatta piena luce su questo gesto vile e che siano individuati rapidamente i responsabili di questa pericolosa minaccia”.

“Un gesto infame che tutti devono condannare”

Secondo il gruppo è un ”gesto infame” che ”è diretto non al simbolo, ma a tutte quelle persone che si riconoscono in quel simbolo e nei valori di Fratelli d’Italia. Auspichiamo – hanno aggiunto – che tutta la politica, a prescindere dal colore politico, condanni questa intimidazione violenta che inquina il dibattito democratico e civile”. Al momento, però, da sinistra non sono arrivate censure o condanne per quella scritta.

Per il senatore di FdI, Ignazio Zullo, si tratta di ”scritte violente” e con questo episodio ”siamo davvero ai limiti della tolleranza verso chi si rende responsabile di questi gesti, di chi vorrebbero davvero, è il caso di dirlo, far ripiombare l’Italia in un clima di scontro sociale e di violenza. Non c’è alcun bisogno di questo clima – ha sottolineato – il governo Meloni sta lavorando, e bene, per far rinascere la nostra Nazione: chi intende macchiarsi ancora di questi atti resterà deluso e si porrà sempre più ai margini perché il popolo italiano non intende dar credito a questi soggetti”.

L’Osservatorio nazionale sugli anni di Piombo

“Squilibrati, irresponsabili guidati da cattivi maestri che vogliono sovvertire lo stato e distruggere la democrazia. Bari e la Puglia hanno versato troppo sangue in tante circostanze. Speriamo in una immediata individuazione e condanna dei responsabili e dei loro mandanti”, afferma Potito Perruggini Ciotta, nipote del Brigadiere Giuseppe Ciotta, ucciso a Torino il 12 marzo 1977 e presidente Osservatorio nazionale “Anni di piombo”per la Verità storica, commentando la scritta choc comparsa a Bari.

“Non possiamo permetterci leggerezze nelle valutazioni – conclude – Il momento storico che stiamo attraversando è già troppo ricco di tensioni anche a livello internazionale. Mantenere la calma e gli equilibri è fondamentale per attraversare indenni questo mare in tempesta”.