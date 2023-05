Pesaro è sott’acqua: il sindaco del Pd Ricci nella bufera: “Qui è il disastro è tu stai a Roma da Floris”

“Qui è il disastro e tu stati a Roma”. Rivolta contro sindaco del Pd di Pesaro, Matteo Ricci. La città sta sott’acqua. Ma a lui preme più stare a Roma da Giovanni Floris a “Di martedì” per avventarsi contro Giorgia Meloni. E’ ancora chiuso il casello A14 Pesaro in direzione Bologna e in uscita per chi proviene da sud. La città delle Marche è flagellata dal maltempo: è andata a dormire con il fiume Foglia vicino al picco di piena; e il Genica ancora minaccioso. Danni e poche certezze sul domani e sulle previsioni. Il Comune di Pesaro aggiornando, su Fb, sull’emergenza maltempo aveva bene allertato sulla situazione drammatica. Eppure il sindaco Ricci se ne stava in poltrona nello studio tv a pontificare contro il governo. Mentre sulla sua pagina sociale tale assenza non veniva affatto giustificata. Tutt’altro.

Pesaro devastata, ma il sindaco Ricci è a Roma: preferisce lo studio di Floris

“Qui è il disastro e lui è a Roma”. Non solo il centrodestra accusa il sindaco dem di essere rimasto a Roma nello studio antigovernativo di Floris. Il suo posto in questa circostanza drammatica, con il maltempo che sta piegando l’Emilia Romagna e le Marche, doveva essere sul campo, accanto alle persone. Avrebbe dovuto coordinare “sul posto” gli aiuti per arginare i danni del maltempo e i soccorsi. Invece ha scelto diversamente e ora se la vede con la rivolta dei pesaresi che lo stanno prendendo di mira sulla sua pagina Fb. Ma Ricci deve pure fronteggiare il malumore nei suoi confronti da parte del suo stesso partito, con fonti interne – intercettate da Libero– che definiscono “grave” la scelta dell’ex renziano.

“Così si gestisce un’emergenza?”. Rivolta contro il sindaco Pd Ricci

“Così si gestisce un’emergenza?”, incalza intanto Giulia Marchionni, consigliera comunale della lista Prima c’è Pesaro. La situazione della giornata di martedì era grave : Ricci “è partito da Pesaro con il treno delle 9 – dice la consigliera di Pesaro- . Come si fa a gestire un’emergenza a 300 chilometri di distanza? Mentre la città si svegliava sott’acqua, lui partiva per la Capitale”. Il tam tam contro il sindaco Ricci si intensificava quando, verso le 21,30, i cittadini acccendendo la televisione vedevano il loro sindaco in tutt’altre faccende affaccendato: i suoi interventi riguardavano temi come l’immigrazione. Successivamente, in altri interventi, inveiva accusando il governo di “arroganza” sulle riforme. Di Pesaro nel dramma più totale neanche una parola.

Rivolta social contro Matteo Ricci

Solo più tardi Ricci ha parlato della alluvione dalla sua pagina Fb, facendo il punto della situazione. Ma i cittadini ce l’hanno, e molto, col sindaco. Lo accusano di essere arrivato in ritardo con la prevenzione: “Perché non ha obbligato gli esercizi commerciali e i ristoranti a rimanere chiusi?”. Ancora: “Grazie al Pd, sta di fatto che il sindaco ha sempre avuto altre priorità”. Scrive un altro utente: “Invece di andare in tv tutti i giorni, si occupasse della potatura delle piante lungo i fiumi e della pulizia dei torrenti