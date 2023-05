Paura a Milano, fiamme e fumo nero in centro. Esploso un furgone che trasportava bombole (video)

Paura a Milano, in zona Porta Romana, per un incendio che si è sviluppato a causa dell’esplosione di un furgone che trasportava bombole d’ossigeno. Ferito l’autista del furgone esploso, medicato sul posto e poi trasportato in ospedale. L’incidente è avvenuto in via Pier Lombardo. Un’alta colonna di fumo si è subito innalzata tra le fiamme. Tempestivo l’intervento dei vigili del fuoco e delle forze di polizia. L’incendio è stato domato.

Sono rimaste coinvolte cinque automobili. E’ stato evacuato l’Istituto Suore Mantellate di Milano, la scuola vicina al luogo dell’incendio. Che ha coinvolto anche una farmacia attigua e un edificio vicino che è stato evacuato: due gli appartamenti interessati, al primo e al secondo piano. Per precauzione sono stati evacuati anche l’Istituto Auxologico Pier Lombardo e la scuola materna Vasari.

“Sto andando adesso a vedere – ha detto il sindaco Giuseppe Sala – È da escludere un attentato o cose del genere, è semplicemente un camioncino che trasportava bombole di ossigeno, al momento mi segnalano un ferito, che credo sia l’autista, non ci sono altri danni ma sto andando a vedere adesso”.