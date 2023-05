Nuovo videomessaggio di Berlusconi dal San Raffaele: “Chi non vota non è un buon italiano” (video)

Un appello al voto in vista delle comunali di domenica. Silvio Berlusconi torna sulla scena, “purtroppo sempre dal San Raffaele” come dice lui stesso, con un nuovo videomessaggio. Il secondo, dopo quello trasmesso tra l’emozione di tutti alla convention milanese di Forza Italia della scorsa settimana.

Nuovo videomessaggio di Berlusconi: anche oggi in camicia e giacca

“Un saluto affettuoso a tutti. Per voi ho messo anche questa mattina camicia e giacca. Dopo il mio intervento di sabato scorso, mi permetto di disturbarvi ancora. Per ricordarvi che domenica e lunedì si svolgeranno le elezioni amministrative per i sindaci e gli amministratori in settecento comuni e città italiane”. Inizia così il video registrato dalla struttura ospedaliera dove è ricoverato dal 5 aprile. Il leader azzurro sottolinea fin dalle prime battute il dovere di andare a votare. “Perché chi non vota lascia agli altri di decidere sul futuro del suo comune e della sua città. Quindi chi non vota non è un buon cittadino, non è un buon italiano”.

Comunali, “chi non vota non è un buon italiano”

Un voto che avrà un peso importante per confermare la tenuta del governo. “Voglio ricordarlo a tutti gli elettori di Forza Italia – continua l’ex premier – ma anche agli altri elettori dei partiti che formano la maggioranza del governo attuale di cui noi siamo la spina dorsale. E voglio anche ringraziare quegli elettori che nei settecento comuni, là dove ci sarà un nostro candidato capace e convincente, daranno a noi e a Forza Italia il loro voto. Perché questo voto alle amministrative può incidere sul peso del nostro governo”.

Molto più asciutto del primo lungo messaggio rivolto alla platea azzurra. Ma ugualmente incisivo, commentano gli azzurri. “Resta il migliore comunicatore e il nostro riferimento”, dice a caldo il capogruppo di FI al Senato, Paolo Barelli. Il rinnovato presenzialismo conferma anche il progressivo miglioramento del Cavaliere, costretto per settimane alla terapia intensiva per una brutta polmonite aggravata dalla leucemia.

Il ministro Zangrillo: a breve lascerà l’ospedale

“Berlusconi sta bene e si sta riprendendo. Ha avuto un malanno importante, credo che a breve lascerà l’ospedale e mi auguro di poterlo andare a trovare ad Arcore quanto prima”. Parola del ministro Paolo Zangrillo, ospite di Un Giorno da Pecora.